Esnaftan hükümete kritik mesaj! Faturalarla ilgili bir talepleri var
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den elektrik ve doğal gaza yapılan zamların ardından dikkat çeken bir çağrı geldi. Enerji zamlarının esnafın maliyetlerini artırdığını ve enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Palandöken, esnaf için özel bir tarife yapılması gerektiğini söyledi.
- Enerji maliyetlerindeki artış ve yükselen petrol fiyatları esnafı olumsuz etkilemektedir.
- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için özel bir enerji ve ticari akaryakıt tarifesinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
- Elektrik ve doğal gaz zamlarının esnafı zorladığı belirtildi.
- Uygun bir tarifeyle işletmelerin maliyetlerinin azalacağı ve piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçileceği öngörülmektedir.
- Bu desteğin ticaretin sürdürülebilirliğine ve enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.
Enerji maliyetlerindeki artış ve İran-ABD savaşının etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının esnafı olumsuz etkilediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken esnaf ve sanatkarlara yönelik özel bir enerji ve ticari akaryakıt tarifesinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
ESNAF, ÖZEL TARİFE İSTİYOR
Elektrik ve doğal gaza yapılan zamların esnafı zorladığını belirten Palandöken, "Küresel gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış ile elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25'lik zam esnaf ve sanatkarlarımızı olumsuz etkiliyor. Zaten zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışan esnafımız için enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, iş yapmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Artan elektrik, doğal gaz ve akaryakıt giderleri hem esnafın maliyetlerini yükseltiyor hem de fiyatlara yansıyarak enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Bu nedenle esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik özel bir enerji ve ticari akaryakıt tarifesinin hayata geçirilmesi çok önemli." dedi.
"ENFLASYONUN DÜŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"
Palandöken sözlerini şöyle tamamladı: "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta esnafımıza uygulanacak daha uygun bir tarife, işletmelerin maliyetlerini azaltacak ve piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. Esnafın ayakta kalması, piyasaların canlı kalması demektir. Esnaf ve sanatkara verilecek bu destek hem ticaretin sürdürülebilirliğine hem de enflasyonun düşmesine önemli katkı sağlayacaktır"