Kırıkkale’de etkili olan sağanak yağış sonrasında tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bir kısmı suya gömüldü. Kentte Kapulukaya Barajı'nda su seviyesi yükseldi, çiftçinin rekolte beklentisi arttı. İşte sağanağın Kırıkkale’ye etkileri…

Kırıkkale'de son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte Kızılırmak Nehri'nin beslediği Kapulukaya Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Selçuklu döneminde inşa edilen tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bir kısmı da suya gömüldü.

13. yüzyıla ait! Kırıkkale’de Selçuklu mirası tarihi köprü suya gömüldü

ÇİFÇİLERİ SEVİNDİRDİ

Derelerden taşınan çamurlu su barajın bazı kıyılarında renk değişimine sebep olurken, yağış çiftçilerinin rekolte beklentisini artırdı. Uzun süredir yağmur bekleyen çiftçiler, ilkbahar döneminde alınan yağışın ürün gelişimi ve verim üzerinde belirleyici olduğunu belirtti.

13. yüzyıla ait! Kırıkkale’de Selçuklu mirası tarihi köprü suya gömüldü

“UMUT VEREN BİR TABLO”

Son yağışların hem baraj hem de tarım arazileri açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyen Köprüköy köyü muhtarı Fırat Erdem, "Ama işin bir de tarım tarafı var. Yağışlar toprağa can verdi, tarlalar açısından da oldukça faydalı oldu. Özellikle çiftçi için bu su çok kıymetli. Hem kuruyan alanlar yeniden nefes aldı hem de üretim açısından umut veren bir tablo ortaya çıktı" dedi.

13. yüzyıla ait! Kırıkkale’de Selçuklu mirası tarihi köprü suya gömüldü

“TOPRAK NEMİNİ ALDI”

Çiftçi Ahmet Doğan ise şöyle konuştu:

Çok güzel, bol bol rahmet yağdı. Ekinlerimiz de mahsullerimiz de inşallah bu sene çok güzel olacak. Topraklarımız suya doydu. Nisan ve mayıs ayında da verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Kar fazla yağmadı ama yağmur beklediğimizden daha fazla yağdı. Toprak nemini aldı, bu da bizim için çok önemli.

13. yüzyıla ait! Kırıkkale’de Selçuklu mirası tarihi köprü suya gömüldü

