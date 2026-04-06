Nisan ayı ile birlikte sıcaklıkların arttığı şu günlerde, Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası adeta buz kesti. İlkbahar mevsiminde de yağış alan bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle yöre halkının yazın kullandığı evler kara gömüldü.

Yurdun büyük bölümü bahar ayını yaşarken Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri, ilkbahar aylarında da etkisini sürdüren yağışla kara gömüldü.

Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası bölgesinde, kıştan kalma günler yaşanıyor.

EVLER KAR ALTINDA!

İlkbahar mevsiminde de yoğun karın etkili olduğu bölgede, yöre halkının yazın kullandığı evler kar altında kaldı. Tek katlı yapıların neredeyse tamamının kara gömüldüğü bölgede, dondurucu soğuklar da etkili oluyor.

Nisan ayında kışı yaşadılar! Bölge buz kesti, evler kara gömüldü

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Öte yandan yurt genelinde etkili olan sıcak hava, çarşamba gününden itibaren yerini soğuğa bırakacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek.

İÇ ANADOLU'DA KIŞ ŞARTLARI YENİDEN KAPIDA

Soğuk hava dalgasının en keskin etkileri perşembe ve cuma günleri hissedilecek. Özellikle başkent Ankara’da pazartesi günü 16 derece civarında ölçülen sıcaklığın, perşembe günü gündüz 9 dereceye, gece ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışın cinsi de değişime uğruyor. Erzurum, Kars ve Ardahan gibi yüksek rakımlı illerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Batı ve güney kıyılarında ise yağışların kar yerine kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Hafta boyunca Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında ve yoğun kar örtüsü bulunan bölgelerinde "çığ tehlikesi" uyarısı kırmızı alarm seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yetkililer, eğimli arazilerde oluşabilecek risklere karşı bölge halkını ve ulaşım ağındaki sürücüleri teyakkuzda olmaları konusunda önemle uyarıyor.

İşte Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndan gelen görüntüler:

