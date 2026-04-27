Edirne'de bir esnaf bankaların POS komisyonlarına tepki göstererek kesintilerin kaldırılmasını istedi. Yetkililere seslenen esnaf, kamu bankalarının bu konuda öncülük etmesini istedi.

Edirne'de 50 yılı aşkın süredir esnaflık yapan ve "kurabiyeci dede" olarak bilinen Arif Meriç, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların aldığı komisyon oranlarına tepki gösterdi. POS cihazlarının tüm masraflarını esnafın karşıladığını belirten Meriç, buna rağmen yüzde 2-3 oranında kesinti yapılmasının esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

Komisyon kesintilerinin müşteri ile esnaf arasında pazarlığa neden olduğunu ifade eden Meriç, bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Komisyonların sıfırlanması halinde kartlı ödemelerin artacağını ve ekonominin kayıt altına alınacağını vurgulayan Meriç, özellikle devlet bankalarına çağrıda bulundu.

Esnaftan komisyon çağrısı: Kamu bankaları öncülük etsin

"KOMİSYON KESİLMESİN, SIFIR OLSUN"

Meriç, "Mesela şu POS makinesini satın alan biziz, rulosunu da koyan biziz. Yani esnaf kendi yapıyor bunu. Ama ücretini almaya gittiği zaman bankadan yüzde iki, üç komisyon kesiliyor. Ben buna karşıyım. Komisyon kesilmesin. Komisyonun yerine sıfır olsun. Şimdi müşteri geliyor, ‘şu kadar kesiliyor' deniyor, bu da pazarlığa neden oluyor. Sıfır olduğunda bu da ortadan kalkacak. Kartla ödeme arttıkça para kayıt altına girecek, vergi kaybı da olmayacak. Buradan yetkililere sesleniyorum; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası bu konuda öncülük ederse esnafın derdine derman olur" dedi.

"ESNAFIN 45 GÜN BEKLEYECEK HALİ YOK"

Bankaların ödemeleri geciktirme şartına da tepki gösteren Meriç, "Banka diyor ki sıfır komisyon veririm ama 45 gün beklersin. Esnafın 45 gün bekleyecek hali yok. Toptancı parasını hemen istiyor. Kredi kartıyla çekim yapıldığında da faiz oluşuyor. Bunu istemiyoruz. Sıfır komisyon olursa herkes kazanır. Ben 50 yılı aşkın süredir esnaflık yapıyorum. Alın terimizin karşılığını komisyon olarak vermek istemiyoruz. Bu sisteme kim öncülük ederse o banka da kazanır" ifadelerini kullandı.

