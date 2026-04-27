Türk hava sahasına giremeyen İsrail Cumhurbaşkanı Kazakistan'a 8 saat uçmak zorunda kaldı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı, Türk hava sahasını kullanamadığı için 2 günlük Kazakistan ziyaretine giderken 8 saatlik bir rota çizdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u taşıyan uçağın Türkiye hava sahasını kullanmak yerine Avrupa ve Rusya üzerinden alternatif bir rota izleyerek Kazakistan'a ulaştığı belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Herzog'un uçağının Türkiye hava sahasından kaçınmak için alternatif bir rota izlediğini belirtti.
TÜRK HAVA SAHASINDAN GEÇEMEDİ
Herzog'u taşıyan uçağın Türk hava sahasına girmemek için Avrupa ve Rusya üzerinden bir rota izlediği kaydedilen haberde, uçağın Kazakistan'a 8 saatte ulaştığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya indiğini duyurdu.
