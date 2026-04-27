İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi üç hafta daha uzatma kararına rağmen, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyi ve Bekaa bölgesini bombalamaya devam ediyor.

NETANYAHU: "ATEŞKES ÇOK KIRILGAN, RİSK ALAMAYIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam orduya şiddetli saldırı talimatı vermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan ile varılan ateşkesin "çok kırılgan" olduğunu öne sürdü.

Güvenlik gerekçesiyle risk alamayacakları bahanesine sığınan Netanyahu sınır hattında Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen altyapıların hedef alınmaya devam edeceğini açıkladı.

HİZBULLAH’TAN RADİKAL KARAR: SEKSENLİ YILLARDAKİ TAKTİKLERİMİZ GELİYOR

Al Jazeera’ya konuşan üst düzey bir Hizbullah askeri lideri, İsrail saldırılarına karşı "büyük bombacı grupları" sahaya süreceklerini duyurdu. Örgütün köklerine dönerek seksenli yılların savaş taktiklerini kullanacağını ileri süren yetkili, "Önceden hazırlanmış planlara göre bombacı timler işgal altındaki bölgelerde konuşlandırıldı. Görevleri, köylerimize sızan düşman subay ve askerlerini doğrudan hedef alarak istikrarı bozmaktır" şeklinde konuştu.

İNSANİ BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan hükümetinin verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı operasyonlardan bu yana yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyon 162 bini aşmış durumda. 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve Donald Trump tarafından uzatıldığı açıklanan geçici ateşkes İsrail'in saldırıları nedeniyle kağıt üzerinde kaldı.

HİZBULLAH, İSRAİL'LE DOĞRUDAN MÜZAKERELERİ REDDETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez." açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hasbaya beldesi ile Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na yakınlığıyla öne çıkan Arkub bölgesinden gelen bir heyeti kabul etti. Avn, kabulde yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail arasındaki süreçte yürüttüğü arabuluculuk çabaları kapsamında ABD'ye ateşkesin müzakerelerin ön şartı olduğunu ilk andan itibaren ilettiklerini belirterek, "Ateşkes, müzakereler için ilk ve zorunlu adımdır." demişti.

Avn ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara, deniz ve hava saldırıları düzenlemeyeceğinin açıkça yer aldığına vurgu yapmıştı.

WASHİNGTON’DA HESAP VAKTİ!

Netanyahu, iki hafta sonra Beyaz Saray’da zorlu bir sınav vermesi bekleniyor.

İsrail basınından i24 televizyonunun iddiasına göre, Netanyahu, 11 Mayıs haftasında Donald Trump’ın huzuruna çıkmak üzere Washington’a gidecek.

Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan’da başlayan geçici ateşkesi, Trump’ın baskısıyla 3 hafta daha uzatmak zorunda kalan Netanyahu, şimdi Beyaz Saray’ın "barış" masasına oturmaya zorlanıyor.

Trump görüşmeyi 'tarihi' olarak nitelendirse de, İsrail basınına yansıyan kulis bilgilerine göre ABD Başkanı, Netanyahu’ya açık bir dur ihtarı verecek.

