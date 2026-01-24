İstanbul ve Ankara’da kırmızı et ve tereyağı fiyatları ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi. Perakendeciler Derneği ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında üye marketlerde kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira ve tereyağı 384 liradan tüketiciyle buluşacak.

KAAN ZENGİNLİ - Ramazan ayı öncesinde artan gıda fiyatlarına karşı İstanbul ve Ankara’da kırmızı et ve tereyağı için fiyat sabitleme kararı alındı.

İstanbul ve Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında yapılan protokol kapsamında, belirlenen ürünler ramazan sonuna kadar sabit fiyatla satışa sunulacak. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara’daki 1.000 markette kıymanın kilosu 485 lira, kuşbaşı etin kilosu 510, tereyağının kilosu ise 384 liradan satışa sunulacak.

PERDER İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, gazetemize yaptığı değerlendirmede Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaklaşık üç yıldır süren iş birliğinin devam ettiğini vurgulayarak “Bu bizim için son derece değerli ve sürdürülebilir bir model hâline geldi. ESK’nın her semtte satış noktası bulunmuyor, bu nedenle yerel marketler olarak önemli bir tamamlayıcı rol üstleniyoruz. İstanbul PERDER çatısı altında toplam 78 yerel market markamız var. Bunların 28’i bu uygulamaya dâhil oldu ve bu da yaklaşık 1.000 mağazaya karşılık geliyor. İstanbul ve Ankara’da mağaza ağımız oldukça yaygın. Kasap reyonu bulunan ve belirli kriterleri karşılayan 5 şubemiz, ESK denetimi altında yetkili satış noktası olarak hizmet veriyor. Bu mağazalar âdeta ESK’nın resmî satış noktaları gibi faaliyet gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ARZ SIKINTISI YOK

Ramazan ayı boyunca fiyatları piyasanın önemli ölçüde altında tutacaklarını belirten Kartal “Burada esas amacımız kâr değil, hanelere etin daha kolay ve uygun fiyatla girmesini sağlamak. Arz tarafında ciddi bir sıkıntımız yok; ancak dönemsel olarak talep artışı yaşanabiliyor. Bizim için önemli olan, tüketicinin ürüne ulaşabilir olmasıdır. Bu modelin hem üreticiye hem perakendeciye hem de vatandaşa fayda sağladığını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞA HİZMET

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan ise “Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur” dedi. Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında Ankara’da; Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.

İSTANBUL'DA 30 ZİNCİR MARKETTE SATILACAK

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, İstanbul’da; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

RAMAZAN SONUNA KADAR SABİTLENEN FİYATLAR

Kıyma ......................................................... 485 TL

Kuşbaşı .................................................... 510 TL

Tranç ...........................................................535 TL

Kontrafile ............................................... 900 TL

Antrikot ................................................... 1.000 TL

Bonfile ..................................................1.200 TL

Tereyağı ..................................................... 384 TL

