Geçen hafta kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da, soğuk havanın ne zaman etkisini azaltacağı merak edilirken, beklenen açıklama geldi. Yağışların bu dönemden sonra kar değil, yağmur şeklinde olacağını belirten AKOM “Ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir” diyerek İstanbulluları sevindirdi.

Soğuk hava etkisi altındaki Türkiye’de bazı illerde kar yağışı aralıksız sürerken, bazı illerde ise şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kısa süre önce kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da ise bulutlu hava hakim.

Gözler soğuk havanın İstanbul ve Türkiye’yi ne zaman terk edeceğine çevrilmişken, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) beklenen açıklama geldi.

AKOM tarih verdi! Soğuk hava İstanbul’u ne zaman terk edecek?

“OCAK AYI SONUNA KADAR”

İstanbul'da görülen soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybedeceğinin sinyalini veren AKOM, “Ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir” dedi.

BU HAFTA HAVA YAĞMURLU OLACAK

İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınlayan AKOM açıklamasında şöyle denildi:

Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir.

Öte yandan, İklim bilimci Okan Bozyurt ise mart ayında zorlu kış şartlarının beklendiğini söyleyerek uyardı.

AKOM tarih verdi! Soğuk hava İstanbul’u ne zaman terk edecek?

SICAKLIK BU HAFTA YÜKSELECEK

Bozyurt, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.

“MART'A DOĞRU SERT KIŞ ŞARTLARI”

Bozyurt, şöyle konuştu:

Şubat ayının ilk yarısı oldukça ılık geçecek gibi özellikle Güneybatı Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Bu dönemde yağışların yağmur şeklinde gerçekleşmesi ve doğudaki kar yağışlarının bir süre sonra etkisini kaybedebilir. Şubat ayının ortasından sonra, Mart'a doğru, oldukça sert kış şartları bekliyorum.

AKOM tarih verdi! Soğuk hava İstanbul’u ne zaman terk edecek?

METEOROLOJİ’DEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugünkü raporunda ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını açıklamıştı. Rapora göre Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm illerde hava yağışlı geçecek.

Yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası