Ev sahiplerinden 'pes' dedirten yöntem! Kiracıyı çıkarmanın en kolay yolunu buldular

16 Ocak 2024 13:27 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 13:27

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kriz derinleşiyor. Evleri yatırım aracı olarak gören ev sahipleri, yüzde 25 artış sınırına uymayarak kiracılarına fahiş zam yapıyor. Kiracının zammı kabul etmemesi halinde süreç, tarafların davalık olmasına kadar gidiyor. Bunu bilen ev sahipleri, kiracıları evden çıkarmak için kimsenin aklına gelmeyecek yollara yöneldi.

İddiaya göre ev sahipleri, konutlarını aile yakınlarına veya şirketlerine satarak kiracılarını tahliye etmeye başladı. Bazı ev sahiplerinin kiracılarını tahliye edebilmek için evlerini akrabalarına veya şirketlerine satıp devamında tahliye kararı çıkartarak evlerini tekrar kiraya verdikleri ortaya çıktı.

"YAPILAN ÇOĞU SATIŞ GERÇEK DIŞI, VERGİ KAÇIRANI İHBAR EDİN"

Kiracılar ve ev sahipleri arasında derinleşen krize ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Sibel Sevinç Deveci, X hesabından iddiayı gündeme getirdi:

"Bu kiracı ev sahibi meselesi değişik hal aldı. Eşine kardeşine satış gösterip yeni ev sahibi olarak eş kardeş tahliye istiyor. Kiracılara bir tüyo. Yapılan çoğu satış gerçek dışı. Vergi kaçıranı ihbar edin ve kaçırılan vergi tutarının belirli bir yüzdesini ödül olarak isteyin."

PAYLAŞIMIN ALTI MAĞDURLARLA DOLDU

Deveci’nin paylaşımın altında kiracılar veya mülk sahipleri lehine çok sayıda yorum yapıldı. Örneğin Aslı Şenol adlı bir kullanıcı, "Ev sahibim her yıl evi diğer şirketine ve kardeşine satış yapıp kira artırımı yapmak istiyor şu anda aynı apartmandaki üç kiracısına tahliye davası açtı. Toplam 99 dairesi var hiçbiri şahıs adına ya da kendi şirketinin üzerine olmadığı için tespit yaptıramıyoruz" iddiasında bulundu.