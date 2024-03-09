Fitch'ten Türkiye için kritik karar: Kredi notu B'den B+'ya yükseldi

Fitch Türkiye ekonomisinin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye ekonomisi için kritik karar geldi. Eylil ayında not görünümünü “negatif”ten “durağan” çıkaran Fitch Ratings uzun bir zamandır piyasaların beklediği karara imza attı.

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

HAZİRAN 2021'DEN SONRA ATILAN ADIMLAR ETKİLİ OLDU

Fitch Ratings Türkiye için beklenen raporunu yayımladı. Fitch'in kararında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonomide uygulanan para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkili olması, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalması etkili oldu.

ENFLASYON VE CARİ İŞLEMLER VURGUSU