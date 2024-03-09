Fitch'ten Türkiye için kritik karar: Kredi notu B'den B+'ya yükseldi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fitch Türkiye ekonomisinin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye ekonomisi için kritik karar geldi. Eylil ayında not görünümünü “negatif”ten “durağan” çıkaran Fitch Ratings uzun bir zamandır piyasaların beklediği karara imza attı.
Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
HAZİRAN 2021'DEN SONRA ATILAN ADIMLAR ETKİLİ OLDU
Fitch Ratings Türkiye için beklenen raporunu yayımladı. Fitch'in kararında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonomide uygulanan para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkili olması, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalması etkili oldu.
ENFLASYON VE CARİ İŞLEMLER VURGUSU
Açıklamada “Pozitif görünüm, Türkiye’nin genel makroekomik politika duruşunun enflasyonda önemli bir düşüş ve düşük cari işlemler açığıyla dış kırılganlıklarda azalmanın devam etmesiyle tutarlı olması gerektiği beklentisini yansıtıyor” dendi.
FİTCH'TEN ENFLASYON TAHMİNİ
Enflasyon beklentilerinin ılımlılaştığı belirtilen raporda enflasyonun 2024’te ortalama yüzde 58 ve yıl sonunda yüzde 40 olacağı tahminine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BU SENE YAVAŞLAYACAK
Fitch, 2024'ün ilk çeyreğinden sonra yurt içi talep ve özel tüketimde sıkı politikanın etkisi ve zayıf seyreden dış talep nedeniyle Türkiye'nin büyümesinin bu sene 2,8 olarak gerçekleşeceğini belirtti. Fitch, 2025 için talebi ise 3.1 oldu.
SEÇİMDEN SONRA NE OLACAK?
Fitch, yerel seçimlerden sonra ise ekonomi politikalarında bir değişiklik beklemediği öngörüsünü paylaştı.
Öte yandan Fitch son olarak 8 Eylül 2023’te 2 yıl aradan sonra Türkiye'nin kredi görünümü negatiften durağana çevirmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi