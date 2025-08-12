Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Gizli hazine… 5 fideyle başladı, şimdi eşiyle üretiyor! “Bu ürün bölge için şans”

Gizli hazine… 5 fideyle başladı, şimdi eşiyle üretiyor! “Bu ürün bölge için şans”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gizli hazine… 5 fideyle başladı, şimdi eşiyle üretiyor! “Bu ürün bölge için şans”
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kadın girişimci Safire Güneç, antioksidan zengini siyah domates üretimine geçen yıl başladı. Bu yıl eşinin desteğiyle üretime devam eden Günenç “Bu bitki hem sağlığa hem de ekonomiye katkı sağlayabilir. Üretimi yaygınlaştırmak istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçtiğimiz yıl ilk kez siyah domates üretimi yapan kadın girişimci Safire Güneç, bu yıl da eşinin desteğiyle üretime devam etti. Kansere karşı güçlü etkileriyle bilinen ve antioksidan açısından zengin olan siyah domates, bu yıl ikinci kez Yüksekova topraklarında yeşerdi.

Gizli hazine… 5 fideyle başladı, şimdi eşiyle üretiyor! “Bu ürün bölge için şans” - 1. Resim

5 FİDEYLE BAŞLAMIŞTI

Yüksekova ilçesine bağlı bağlı Güllüce Mahallesi'nde ikamet eden Safire Güneç, geçen yıl Malatya'dan gelen 5 fideyle başladığı serüvenine bu yıl eşi Yılmaz Güneç ile birlikte devam etti.

Gizli hazine… 5 fideyle başladı, şimdi eşiyle üretiyor! “Bu ürün bölge için şans” - 2. Resim

SAĞLIK VE EKONOMİ İÇİN SİYAH DOMATES YETİŞİYOR

Yılmaz Güneç siyah domatesin bölge için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Bu bitki hem sağlığa hem de ekonomiye katkı sağlayabilir. Üretimi yaygınlaştırmak istiyoruz ama bireysel çabalarla sınırlı kalıyoruz. Bu bölgede alternatif bir tarım ürünü olarak gelişebilir" diye konuştu.

Gizli hazine… 5 fideyle başladı, şimdi eşiyle üretiyor! “Bu ürün bölge için şans” - 3. Resim

