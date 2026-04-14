Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ısınma yardımı desteğinin son taksitini hesaplara yatırdı. Hane başı aylık 1.500 TL olarak verilen destek kapsamında, ocak-mart dönemi için 4.500 TL ödeme yapıldı. Böylece 3 bin 850 fatura için toplam 6,6 milyon TL ısınma desteği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hane yardımı ve emekli ikramiyesi verdiği, sosyal kart sahibi vatandaşların kış mevsiminde imdadına yetişen 2025-2026 dönemi ısınma desteği programı tamamlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal destek projesiyle, söz konusu ihtiyaç sahiplerine "Ocak-Mart 2026" dönemi ısınma gideri faturaları için aylık 1.500 TL’ye kadar olmak üzere toplamda 4.500 TL’lik destek sağlandı.

6,6 MİLYON TL DESTEK YAPILDI

Bu destek döneminde 3 bin 850 fatura için toplam 6,6 milyon TL ısınma desteği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, son taksit ödemeleri hesaplara aktarıldı.

"BİNLERCE HANEMİZE NEFES OLDUK"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ekonomik zorlukların ve artan enerji maliyetlerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ısınma desteği projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Denizli’de darda kalan, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya, dertlerine derman üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bu dönem hemşehrilerimizin en temel haklardan biri olan ısınmaya 6,6 milyon liralık destek vererek binlerce hanemize nefes olduk. Şehrimizin huzuru ve refahı adına tüm kaynaklarımızı halkımız için kullanmakta kararlıyız. Çünkü biz bu şehri sadece hizmetle değil, sevgi ve dayanışmayla büyütmeye söz verdik" ifadelerini kullandı.

