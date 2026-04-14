Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 doların üzerine çıkmasıyla akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Bugün indirim gelen motorine, bu gece yarısı büyük bir zam geliyor. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında ateşkes haberlerinin gelmesiyle 90 dolar seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, taraflardan gelen sert açıklamalar ile tekrar 100 doların üzerine çıktı. Bu gelişme üzerine bugün 4 lira 35 kuruş indirim gelen motorine bu kez de zam göründü.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bu gece yarısı akaryakıt istasyonlarında tabelalar bir kez daha güncellenecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 15 Nisan Çarşamba gününden geçerli olmak üzere zamlanacak.

Bugün indirim, yarın zam! Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Motorinin litresi 3 lira 32 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 75-76 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 78 lira seviyelerine çıkacak.

14 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.65 72.26 34.99 İstanbul Anadolu 62.51 72.12 34.39 Ankara 63.62 73.38 34.87 İzmir 63.90 73.66 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

