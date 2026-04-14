TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Petroldeki yükselişler akaryakıt fiyatlarında oynaklığa sebep olarak enflasyonist baskıları artırırken; dikkatler, TCMB’nin faiz kararı ve emeklinin zam farkı için de kritik olan nisan verilerine çevrildi. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde, nisan ayı için ilk TÜFE tahmini açıklandı. Mart ayından daha yüksek artış beklentisi öne çıkarken; tahminlere göre emeklilerin 4 aylık zam farkı da yaklaşık olarak belli oldu.

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında mart ayında başlayan jeopolitik gerilim, geçen hafta ilan edilen ateşkese rağmen “kırılgan” görünümünü koruyor. Bu süreçte petrol fiyatlarında da sert hareketler devam ediyor. Geçen hafta 94,25 dolardan kapanış yapan petrol fiyatları, bu haftanın ilk işlemlerinde yeniden 100 doların üzerini test etti. Bugünkü işlemlerde de fiyatlarda 100 doların hemen altında denge arayışı devam ediyor.

MARTTA NE OLMUŞTU? Petrol fiyatlarındaki yükselişler iç piyasalarda akaryakıt fiyatlarında da oynaklığa sebep olarak enflasyonist baskıları artırıyor. Mart ayında Brent petrolün varil fiyatı %41,40 oranında yükselişle 103,50 dolardan kapanış yapmıştı. Buna karşılık martta aylık enflasyon %1,94 ile beklenti altında artış göstermiş, yıllık TÜFE de %31,53’ten %30,87’ye gerilemişti.

NİSAN TÜFE TAHMİNİ Ekonomistler, petrol fiyatlarının enflasyona etkisinin sonraki aylarda daha belirgin kendini gösterebileceği uyarısında bulunurken, dikkatler şimdi nisan enflasyonuna çevrildi. Bu aya yönelik ilk tahminler de gelmeye başladı. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan ilk analizde, nisanda aylık TÜFE’nin (medyan tahmine göre) %3,32 artabileceği öngörüldü. Bu senaryoda yıllık enflasyon da %31,3 seviyesine yükseliyor.

ETKİLERİ GECİKMELİ GELİYOR Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, “Nisanda elektrik ve doğalgaza ek olarak ekmek, tüp gaz, ilaç gibi pek çok kalemde birikmiş maliyet baskılarına bağlı artışlar var. Savaşla birlikte martta pek hissedilmeyen enflasyonist etkilerin bu aya sarktığını söyleyebiliriz” görüşünü paylaştı.

TCMB NE YAPACAK? Ateşkes kararının ardından rezervlerdeki düşüşün tersine döndüğünü ve TCMB’nin 8-9 Nisan tarihlerinde 12 milyar dolara yakın net döviz alımı gerçekleştirdiğini de aktaran Sarıkaya, “Ancak haber akışına bağlı olarak oynaklık yüksek. İslamabad’daki ilk görüşmelerde net bir anlaşmaya varılamadı. Oynaklık yüksek olmakla birlikte, ‘faiz artışı yapılmazsa, sürdürülemeyecek bir durum’ görünmüyor” ifadelerini kullandı.

ZAM FARKI İÇİN DE KRİTİK Nisan enflasyonu, emeklilerin temmuz ayında alacağı 6 aylık zam farkında tablonun biraz daha netleşmesi bakımından da kritik öneme sahip. İlk 3 aylık dönemde emekliler %10’luk zam farkına hak kazanmıştı. Tahminlere paralel şekilde %3,32’lik bir nisan enflasyonu halinde ise 4 aylık zam farklı %13,65 olarak gerçekleşecek.

