Piyasalarda 2026’nın ilk ayı tamamlanırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %22,88 primle ocakta getiri şampiyonu oldu. TL cinsinden bakıldığında gram altın ocakta %14,35 yükselişle ikinci sırada yer alırken; onu %2,8 net getiri ile TL mevduat, %2 ile primle euro ve %1,29 primle dolar takip etti. Ocak boyunca adeta ralli yapan ancak ayın son 2 işlem gününde sert kâr satışlarına maruz kalan ons gümüş %18,90 ve ons altın da %13,25 arttı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yeni yılın ilk ayı hem içeride hem de dışarıda oldukça hareketli fiyatlamalara sahne oldu. Küresel piyasalarda tam anlamıyla bir emtia rallisi yaşanırken, özelikle altın ve gümüşte ocak ayının son 2 işlem gününde çok sert düşüşler dikkat çekti.

İç piyasalarda ise faizlerde düşüş devam ederken döviz kurlarında stabil seyir öne çıktı. Borsa İstanbul ise tarihinin en iyi ocak aylarından birine imza atarak, rekorlarla dolu bir ocak ayını geride bıraktı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTTI

Küresel piyasalarda özellikle ABD’nin taraf olduğu jeopolitik riskler, güvenli liman talebinin de artmasını beraberinde getirdi. Ocak ayında Washington yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik operasyonu, Grönland’ı alma ısrarı ve son olarak Orta Doğu’ya uçak gemisini yönlendirerek İran’ı tehdit etmesi kıymetli metallere destek oldu.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

Dolarla fiyatlanan emtialar için de kritik öneme sahip ABD Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını da ocak ayında açıkladı. FED, beklentilere paralel olarak politika faizini %3,50-3,75 bandında sabit bıraktı. Öte yandan dolar endeksi de (DXY) ocak ayında en düşük 95,5 seviyesini görerek, son 4 yılın en dip noktalarını test etti. Ardından toparlanan DXY, aylık kapanışını 97,15 seviyesinden gerçekleştirdi.

Trump'ın Fed Başkanı adayı Kevin Warsh

YENİ FED BAŞKANI ADAYI

Bu arada ABD Başkanı Trump, mayıs ayında değişecek FED Başkanlığı için, daha önce de FED üyeliği yapan Kevin Warsh’ı aday olarak gösterdi. Warsh'ın faiz indirimi için istekli olduğunu düşündüğünü belirten Trump; ancak bu konuda kendisinden herhangi bir taahhüt almadığını, bunun uygunsuz olabileceğini açıkladı.

İÇ PİYASALARDA DURUM

Ocak ayı iç piyasalarda, 2025 enflasyon verisi ile başladı. Yıllık TÜFE, beklentilerden daha düşük gelerek %30,89 oldu. Aralıkta da enflasyon aylık bazda %0,89 ile tahminlerin altında kaldı. Bu gelişmeler ile tahvil faizleri düşmeye başlarken, borsada da yön yukarı döndü. Aynı ikinci yarısında yılın ilk toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek %37,00 seviyesine çekti ve ihtiyatlı duruşunu korudu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye’nin not görünümünü “pozitif”e çevirerek olumlu sinyal verdi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi %35’in altına gelirken, CDS risk primi düşerek 220’ye yakın seviyelerden cuma gününü tamamladı.

BORSA, ALTIN VE GÜMÜŞ…

İç piyasalardaki “enflasyon ve faizlerde düşüş” senaryosundan destek bulan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, ocak ayı işlemlerini 13.838 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ons altın 5.602 dolarla zirve yapmasına rağmen perşembe ve cuma günü gelen sert satışlarla birlikte aylık kapanışı 4.895 dolardan gerçekleştirdi. Onstaki hareketler gram altını da etkiledi. Ocakta en yüksek 7.811 TL’yi gören spot gram fiyatı, 6.805 TL’den kapandı. 121,65 dolarla ocak ayında tüm zamanların rekoruna ulaşan gümüş ise yine son 2 günde gelen şok düşüşle birlikte 85,20 dolardan ocak ayını tamamladı.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Bütün bu fiyatlamaların ardından yatırım araçlarının ocak ayı performansları şöyle gerçekleşti:

-Borsa (BİST 100): 13.838 (%22,88)

-Ons gümüş: 85,20 dolar (%18,90)

-Gram altın: 6.805 (%14,35)

-Ons altın: 4.895 dolar (%13,25)

-TL Mevduat: %2,80 (Net)

-Euro: 51,59 TL (%2,00)

-Dolar: 43,50 TL (%1,29)



