Mersin'in coğrafi işaretli lezzeti Silifke çileğinde, açık alanda hasat başladı. Aromasıyla dikkat çeken çilek, yurt içinin yanında Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Irak, Dubai ve Katar'a ihraç ediliyor. Silifke çileği yurt içine kilosu 65-75 TL'den, yurt dışına ise 90 TL'den gönderiliyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden Mersin'de coğrafi tescil işaretli Silifke çileği hasadı açık alanda başladı. Hasadına başlanan çileğin yurt içinin yanı sıra Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Irak'a kara yoluyla, uçak kargolarla ise Dubai ve Katar'a gönderildiği öğrenildi.

Hasat başladı, kilosu 90 lira! Rusya, Ukrayna, Dubai ve Katar şimdiden sıraya girdi

YURT DIŞINA 90 TL'DEN SATILIYOR

İhraç edilen çileğin kilogram fiyatının 90 lira olduğu, iç piyasada ise 65 ile 75 liradan alıcı bulduğu belirtildi. Özellikle Silifke ilçesinde üreticisinden işçisine kadar birçok ailenin geçim kaynağı olan coğrafi tescilli çileğinin hasadının yaz boyunca yoğun olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Hasat başladı, kilosu 90 lira! Rusya, Ukrayna, Dubai ve Katar şimdiden sıraya girdi

60 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR

Bu yıl Silifke genelinde toplam 20 bin dönüm alanda üretim yapıldığını ve 60 bin ton ürün beklediklerini belirten Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yoğun olduğu söyledi. Kaynar, "Silifke Atayurt'ta açıkta çilek hasadımız başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı satılışlarımız devam etmektedir. Yurt dışı Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Irak, uçak kargolarla Dubai ve Katar bu bölgelere sevk etmekteyiz. Fiyatlarımız iç piyasaya 65-75, ihracata ise 90 liradan satışlarımız devam etmektedir. 20 bin dönüm araziden 60 bin ton ürün bekliyoruz inşallah iyi bir sezon olur diyoruz" dedi.

Hasat başladı, kilosu 90 lira! Rusya, Ukrayna, Dubai ve Katar şimdiden sıraya girdi

