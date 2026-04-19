Gianni Infantino ve Donald Trump cephesinden gelen açıklamalar sonrası, İran’ın Dünya Kupası’na katılımı netleşiyor; güvenlik endişelerine rağmen ABD yönetimi İran takımını beklerken, FIFA “spor siyasetin dışında kalmalı” mesajı veriyor.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino, geçtiğimiz günlerde İran'ın bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki yeri hakkında açıklamalarda bulunurken, Donald Trump'ın danışmanlarından biri de konuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, FIFA başkanının verdiği güvencelerin ardından İran'ın Dünya Kupası için seyahat etmesini "beklediğini" söyledi.

Ülkenin bu yaz oynanacak turnuvadaki yeri, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların patlak vermesinden bu yana belirsizlik taşıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran

"CANLARI İÇİN UYGUN OLMADIĞINA İNANIYORUM"

Başkan Donald Trump bu yılın başlarında durumla ilgili bir güncelleme yapmış ve İran'ı memnuniyetle karşılayacağını söylerken, güvenlikleriyle ilgili endişeler nedeniyle seyahat etmemelerini tavsiye edeceğini belirtmişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı: "İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na davetlidir, ancak kendi canları ve güvenlikleri için orada olmalarının uygun olduğuna gerçekten inanmıyorum."

"ONLARI BEKLİYORUZ"

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun son günlerde yaptığı bilgilendirmenin ardından, Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası Görev Gücü Yönetici Direktörü Andrew Giuliani de açıklamalarda bulundu.

Politico'ya konuşan Giuliani şunları söyledi: "İran takımı adına konuşmayacağım ama şunu söyleyebilirim ki başkanla konuştuğumda İran takımını buraya davet etti. Sanırım dün FIFA başkanı onların geleceğine dair bir açıklama yaptı. Bu yüzden onları burada bekliyoruz. Haziran başında Tucson'da olmalarını, ardından da LA (Los Angeles) ve Seattle'da oynamalarını bekliyoruz."

İRAN AMERİKA'DA HAZIRLIK MAÇI YAPABİLİR

İran'ın turnuva öncesi ABD'de Porto Riko ile bir hazırlık maçı yapması planlanıyor ve Giuliani bu maçın planlandığı gibi oynanacağına inanıyor. Giuliani bu konuda şunları ekledi: "Ben de öyle duymuştum. Yani, maç hala geçerli. Anladığım kadarıyla hazırlık maçıyla ilgili hiçbir plan değişmedi."

Giuliani'nin bu yorumları, Infantino'nun kendi bilgilendirmesinin ardından geldi. Infantino, İran takımının Dünya Kupası'na katılacağına ikna olduğunu söylemişti.

Infantino şu ifadeleri kullandı: "İran takımı kesinlikle geliyor, evet. Umuyoruz ki o zamana kadar elbette durum barışçıl bir hal alır. Dediğim gibi, bunun kesinlikle faydası olur. Ama İran gelmek zorunda. Elbette halklarını temsil ediyorlar. Elemeleri geçtiler. Oyuncular oynamak istiyor."

"SPOR ARTIK SİYASETİN DIŞINDA KALMALI"

Sözlerine devam eden Infantino, şunları ekledi: "Gidip onları izledim. Aslında oldukça da iyi bir takım. Gerçekten oynamak istiyorlar ve oynamalılar da. Spor artık siyasetin dışında kalmalı. Tamam Ay'da yaşamıyoruz, Dünya gezegeninde yaşıyoruz. Ama bilirsiniz, köprüler kurmaya ve onları sağlam ve bir arada tutmaya inanan başka kimse yoksa, biz o işi yapıyoruz."

