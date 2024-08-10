Hazine arazileri para basıyor... 30 milyar lira gelir sağlandı

Hazine, kira ve irtifak hakkı tesisi gibi uygulamalarla 30 milyar liranın üzerinde gelir elde etti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Hazine, 2B arazilerinin satışı başta olmak üzere, kira ve irtifak hakkı tesisi gibi uygulamalarla 30 milyar liranın üzerinde gelir elde etti. 2B kapsamında yılın ilk 6 ayında 16 bin 590 hak sahibine 9 bin 433 taşınmaz satılırken, 1 milyar 393 milyon lira tahsilat sağlandı.

Bugüne kadar 2B statüsündeki 661 bin adet taşınmaz satışından 15,3 milyar lira tahsilata ulaştı. Hazine taşınmazlarının satış, kira, irtifak hakkı tesisi gibi işlemler yoluyla ekonomiye kazandırılması uygulaması kapsamında da, haziran ayı sonu itibarıyla; hazine arazilerinden 2 milyar 685 milyon lira kira geliri elde edildi. Ayrıca bu taşınmazlardan 4 milyar 397 milyon lira irtifak hakkı, 6 milyar 203 milyon lira satış geliri olmak üzere toplam 10 milyar 600 milyon lira hazinenin kasasına girdi.

Tarım arazilerinin satışı kapsamında ise bugüne kadar, 124 bin hak sahibine 93 bin adet taşınmaz satıldı. Bu satıştan 3,2 milyar lira gelir elde edildi. Sanayi ve enerji yatırımları başta olmak üzere, hazine arazilerinin yatırımcılara tahsisi uygulaması ile de 695 bin 814 metrekare taşınmaz yatırımcılara tahsis edildi.

Öte yandan başta ceviz, badem ve antepfıstığı olmak üzere ağaçlandırma amacıyla 3 milyon 564 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı kiralandı. Kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin uygulama kapsamında ise, 1 milyon 57 bin metrekare yüzölçümlü 29 adet taşınmaz eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarıldı. 803 milyon 63 bin lira yatırım tutarlı ve 421 kişilik istihdam taahhütlü yatırım için 695 bin 814 metrekare taşınmaz yatırımcılara tahsis edildi. Ayrıca yılın ilk 6 ayında 9 milyar 181 milyon 700 bin lira yatırım tutarlı ve 40 kişilik istihdam taahhütlü yatırım için 120 bin metrekare taşınmaz tahsis edilirken, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması için 130 milyon 548 bin metrekare yüzölçümlü 546 adet taşınmaz üzerinde ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.