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Haberler > Ekonomi > Herkes dikkat etsin! Dolandırıcıların son yöntemi 'ucuz telefon' ilanı

Herkes dikkat etsin! Dolandırıcıların son yöntemi 'ucuz telefon' ilanı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Herkes dikkat etsin! Dolandırıcıların son yöntemi &#039;ucuz telefon&#039; ilanı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında satılına telefon ilanları yaygınlaşmaya başlayınca vatandaşlara kritik uyarılar geldi. Ucuza verilen ilanlar dolandırıcıların son yöntemi haline geldi. 

Son dönemlerde sosyal medya uygulamaları üzerinden piyasa değerinin altında satılan ikinci el telefon ilanları yaygınlaşıyor. Ucuza verilen ilanlar vatandaşların ilgisini çekerken telefoncular bu şekilde popülerleşen yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili uyardı.

'KARGO İLE GÖNDERECEĞİZ' DENİLEN TELEFON GELMİYOR

Genellikle müşterinin bulunduğu ilden başka bir noktada olduğu görülen ucuz ilanlardan alışveriş yapacak vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan telefoncular, dolandırıcıların söz konusu cihazları kargo ile göndereceklerini söyleyerek göndermediklerini ve müşterilerin mağdur edildiklerini ifade etti.

Bu tip durumlarda telefonun mutlaka fiziksel olarak görülmesi ve telefonculara inceletilmesi gerektiğini dile getiren esnaf, ilanın verildiği yer yakınsa vatandaşların cihazı görmesini tavsiye etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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