ABD/İsrail - İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan kriz taşımacılık sektörünü de vurdu. Avrupa Birliği ülkelerinde akaryakıt fiyat artışları son dönemde ortalama yüzde 28 ile yüzde 47 bandında gerçekleşirken, Türkiye’de sınır kapılarında bu artış yüzde 110 seviyesine ulaştı.

CEMAL EMRE KURT - Taşımacılıkta artan maliyetlere dikkat çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği 1 Mart-1 Nisan itibarıyla Ro-Ro taşımalarında yaklaşık yüzde 77 artarak 200 avro seviyesine ulaştığını açıkladı. Derneğe göre uluslararası taşımalarda oluşan maliyet farkı doğrudan taşımacı firmalar tarafından karşılanarak sektör üzerinde ciddi bir finansal baskı oluştururken bu durum taşımacılık firmalarının operasyonlarını sürdürülebilir şekilde yürütmesini zorlaştırıyor.

Gelişmelerin yalnızca taşımacılık sektörüyle sınırlı kalmayarak Türkiye’nin ihracatını ve uluslararası rekabet gücünü de doğrudan etkileme potansiyeline sahip olduğunu ve ihracat zincirinin sağlıklı işleyişi açısından önemli bir risk oluşturduğu belirtildi

Sektörde uluslararası taşımaların büyük bölümü önceden yapılmış navlun sözleşmeleriyle yürütülüyor ve bu sözleşmeler imzalandığı dönemin şartlarına göre hazırlanıyor.

Son dönemde yaşanan ani ve yüksek maliyet artışları ise sözleşmelere yansıtılıyor. Bölgedeki savaşın etkisiyle ortaya çıkan bu maliyet artışlarının “mücbir sebep” kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilirken, ortaya çıkan yükün yalnızca taşımacılar tarafından karşılanmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı vurgulandı.

Hürmüz Boğazı nakliyecileri vurdu! Ro-Ro'da maliyetler katlandı

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇEVRESİNDE YAKLAŞIK 1900 GEMİ MAHSUR DURUMDA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının başlamasından bu yana, başta Basra Körfezi olmak üzere Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 1900 ticari gemi mahsur kaldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ortak saldırılar ve İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı bu ülkelerle bağlantılı ticari gemilere fiilen kapatmasının ardından, Boğaz'da trafik durma noktasına geldi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçmek üzere bölgede bulunan ancak söz konusu ülkeler arasındaki gerilim nedeniyle geçiş yapamayan gemiler, özellikle Basra Körfezi başta olmak üzere Boğaz'ın çevresinde mahsur kaldı. Gemilerin çoğu açıkta demirledi.

İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini duyurdu.

Hürmüz Boğazı nakliyecileri vurdu! Ro-Ro'da maliyetler katlandı

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari ise dün, Hürmüz Boğazı'nın durumunun eskisine dönmeyeceğini, boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini açıkladı. Zülfikari, "Bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz." ifadelerini kullandı.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'ten edinilen verilerle derlenen bilgilere göre, 20-22 Mart itibarıyla Hürmüz Boğazı çevresinde hareket edemeyen yaklaşık 1900 gemi bulunuyor.

Bunun 324'ünü dökme yük gemileri, 315'ini petrol/kimyasal ürün, 267'sini petrol ürünleri ve 211'ini ham petrol tankerleri oluşturuyor. Veri analitik şirketi Vortexa'nın verilerine göre, bölgede mahsur kalan tankerlerde yaklaşık 190 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü bulunuyor.

Bölgede 177 genel kargo gemisi, 174 konteyner gemisi, 98 LPG gemisi, 42 asfalt/bitüm gemisi, 37 ağır yük taşıyıcı gemisi, 34 LPG/kimyasal tankeri bulunurken, kalan kısmını Ro-Ro yük gemileri, yakıt ikmal tankerleri ve ağır kaldırma gemileri gibi diğer türler oluşturuyor.

