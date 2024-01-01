İkinci el otomobil, motosiklet, restoran, kafe…Ticaret Bakanlığı yeni gelişmeyi duyurdu! 1 Ocak 2024’ten itibaren başladı

1 Ocak 2024 13:30 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 13:37

Ticaret Bakanlığı, yeni yılda tüketicileri korumak, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri ve iç piyasayı düzenlemek için birtakım düzenlemeler getirecek, bazılarının da süresini uzatacak.

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRULAMA

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2024’ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerlerde yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelerde tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler giriş kapısının yanına ve masaların üzerine, tüketicilerin rahatça görebileceği ve okuyabileceği şekilde asılacak.

Bu düzenlemeyle hizmet sunumunda yaşanan sorunların önüne geçilmesi, keyfi fiyat artışlarına karşı tüketicilerin korunması hedeflendi.

Otomotiv ve emlak sektöründe aldatıcı ve sahte ilanların önlenmesi için ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulamak, ilan verme yetkilerinin olup olmadığını denetlemek zorunluluğu getirildi.

İLAN SİTELERİNE 100 BİN LİRA PARA CEZASI

Bu hükme uymayan ilan sitelerine, ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasında da düzenleme yaptı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından belirlenen satış fiyatının üstünde bir fiyattan ilan yoluyla satılması yasaklandı.

Bu düzenlemenin uygulanma süresi 1 Temmuz’a kadar devam edecek. Ayrıca halk arasında “6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi” olarak bilinen ikinci el taşıtlar için satış ve pazarlama kısıtlaması, hem yetkili satıcılar hem de bireysel satıcılar için aynı tarihe kadar sürdürülecek.

Otomobil ve arazi taşıtları için getirilen kısıtlamaya ve buna aykırı olan ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler tarafından durdurulması uygulamasına, motosiklet satışları da dahil oldu. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeler arasında perakende ticaret alanındaki değişiklikler de yer alıyor.

GIDADA ÖDEME SÜRESİ 45 GÜN

Bu kapsamda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi 45 gün olarak belirlendi. Bu süre, alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması halinde 30 gün olarak uygulanacak. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması halinde 60 gün olacak.

Ayrıca Bakanlığa, hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü verme yetkisi tanındı. Pazaryeri satıcılarının kendi verilerini istedikleri zaman diğer elektronik ticaret pazar yerlerine aktarabilmesine olanak tanındı. Söz konusu yerlerin kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde olduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında değişikliğe gidildi.

E-TİCARET’E DE KISITLAMA GETİRİLDİ

Çok büyük ölçekli e-ticaret pazaryerlerinin piyasa güçlerini kötüye kullanmasını önlemek için de bu yerlere bankacılık ve ödeme hizmetlerine ilişkin kısıtlamalar getirildi. Pazaryerlerinin kendi sitesinde yapılan satışlar ile kendisinin elektronik veya fiziki ortamda yaptığı satışlar dışında kargoculuk faaliyetlerinde sınırlamaya gidildi. Anonim ve limitet şirketlerin “en az sermaye tutarları” yükseltildi. Bu tutar anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya, limitet şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, asgari 500 bin lira olarak belirlendi.





