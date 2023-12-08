İkinci el piyasasında araç bolluğu: Fiyatlar Kasım'da da düştü

8 Aralık 2023 16:33 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 16:39

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2Quick Finans'ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun 2023 Kasım verilerinin yer aldığı güncel sayısı yayınlandı. Raporda, sektöre dair önemli eğilimler paylaşıldı.

SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi.

İKİNCİ EL PİYASASINDA ARAÇ BOLLUĞU VAR

Rapora göre, sıfır kilometre araçlar için distribütör firmaların yaptıkları kampanyalar bireysel müşterileri cezbederken ikinci el aracını takasta kullanmak isteyenler bekledikleri fiyata ulaşamadı.

Aracını yenilemek isteyen bireysel müşteriler takasa ikinci el araçlarını vermekte zorlandığı ve bu yüzden ikinci el araçlarında fiyat indirimlerini hızlandığı belirtilen raporda, 2. El araç piyasasında araç bolluğu artarken düşen fiyatlar satışların belli bir seviyenin altına inmesini önlediği kaydedildi.

FİYATLAR DÜŞTÜ, SATIŞ SÜRESİ UZADI

Rapora göre, Kasım'da araç fiyatları bir önceki aya göre avro bazında yüzde 9 gerilerken TL bazında gerileme yüzde 2 seviyelerinde seyretti. Satışta kalma süresi geçen aya göre ortalama 8 gün daha uzayarak 65 günü aştı.

İKİNCİ EL ARAÇ DÜZENLEMESİ UZATILDI

7 Aralık'ta Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen 6 ay 6 bin km ve liste fiyatı kısıtlamalarında süreyi uzattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik 6 ay, 6 bin kilometre kullanma kısıtı ile liste fiyatı kısıtlamasının süresi 6 ay süreyle yeniden uzatıldı" ifadelerine yer verildi.