İKMİB Başkanı Adil Pelister: İnsan kaynağımızı kaybetmemeliyiz

23 Aralık 2023 04:25 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 04:27

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Raporun tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe “İhracatta 11 ayda 233 milyar dolar sınırına ulaştık. 2023’ün sonuçlarını Cumhurbaşkanı’mızın katılımıyla 2 Ocak’ta açıklayacağız. Bu yılı inşallah 255 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağız. İhracatımızın yüzde 42’sini AB ülkelerine yapıyoruz. İngiltere ile birlikte oran yüzde 45’in üzerine çıkıyor. Bu büyük pazarın bizim için alternatifi yok. AB Yeşil Mutabakat ile 2050’de Karbon sıfır hedefine odaklandı. Pazardaki gücümüzü korumak ve artırmak için ihracatımızı Yeşil Mutabakat kriterlerine uyarlamamız gerekiyor. Kimya sektörümüzün yol haritasının hazır olması önemli. Çünkü kimya temelli ürünler pek çok sektör tarafından ara mal olarak kullanılıyor. Kimya 2022’yi 33,5 milyar dolarla lider tamamlamıştı. Bu yıl 11 ayda 28 milyar dolara yaklaştı. AB pazarında payımızı korumak ve artırmak için Yeşil Mutabakat’a uyum hayati önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

KUR ENFLASYON KADAR ARTMALI

Mustafa Gültepe, son 1,5 yılda işçilik maliyetlerinin yüzde 168 arttığını, rekabet edilen ülkelerde ise artışın yüzde 90 olduğunu, aradaki makasın ise Türk ihraç ürünlerinin daha pahalı kalmasına neden olduğunu söyleyerek “Böyle olunca Avrupalı bizden almak istemiyor” dedi. Bu nedenle kurdaki artışın enflasyon artışı kadar olması gerektiğini savunan Gültepe “Eğer yıllık enflasyon artışı yüzde 15 ise kurda yüzde 15 artsın istiyoruz, yüzde 16 artsın istemiyoruz” diye konuştu.

İNSAN KAYNAĞI BULAMIYORUZ

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de son 5 yılda 130 milyar doların üzerinde ihracat yapan kimya sektörünün sürdürülebilirlik ekseninde yapacağı reformlarla küresel ticaretteki kaslarını koruyacağına inandığını dile getirerek “1 Ocak 2026 tarihi itibariyle karbon fiyatlaması ile ekstra bir yükün altına imza atmış olacağız. 2034 yılı ile birlikte maliyetler aşamalı olarak yükselecek. Bu nedenle, ülkemizde ivedilikle emisyon ticaret sistemi (ETS) kurulması ve karbon fiyatlama düzenlemesi getirilmesi çok önemli. Aksi durumda ihracatçılar dezavantajlı konuma düşme, rekabetçiliğini yitirme riskiyle karşı karşıya kalacak” dedi. Rekabetçilik için katma değerli üretim, katma değerli üretim için de kalifiye insan kaynağının önemine vurgu yapan Pelister, şöyle konuştu: İnsan kaynağında çok zorlanmaya başladı şirketler. İnsan kaynağı bulamıyoruz. Çalışanlar da istedikleri nitelikte şirket bulamıyor. Yılbaşından itibaren 6 binin üzerinde mühendis veya dokturumuzu Avrupa, Kanada, ABD’ye yolladık. İnsan kaynaklarımızı kaybetmememiz lazım. Kurla enflasyonun bir şekilde paralel devam etmesi lazım ki bizler maliyetlendirme yaparken rekabetçi olalım.