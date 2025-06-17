İndirimleriyle ünlüydü, 68 şube kapatılıyor! Binlerce çalışan işsiz kalacak...

İndirimleriyle tanınan İngiltere merkezli Poundland perakende şirketi, 68 mağaza kapatıp en az 1000 kişinin işine son vererek yeniden yapılanmaya gidiyor. Dondurulmuş gıda satışını tamamen bırakacak ve dağıtım merkezlerini kapatacak.

Kamuoyunda indirimleriyle bilinen İngiltere merkezli Poundland perakende zinciri, yeni bir yapılanmaya gidiyor.

68 MAĞAZA KAPANIYOR, BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Geçen hafta Varşova merkezli Pepco Group tarafından sembolik bir bedelle ABD merkezli Gordon Brothers'a satılan Poundland, yeniden yapılanma planını açıkladı.

Perakende zinciri iş modelini yeniden düzenlemek amacıyla 68 mağazasını kapatacak.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, bunun en az bin kişilik istihdam kaybına yol açacağı tahmin ediliyor.

Poundland, halihazırda 800 olan mağaza sayısını uzun vadede 650-700 aralığına düşürmeyi planlıyor. Poundland mağazalarında istihdam edilen toplam 16 bin çalışanın bir kısmı da yeniden yapılanmadan etkilenecek.

DONDURULMUŞ GIDA SATIŞINI TAMAMEN BIRAKACAK

Ayrıca, şirketin yeniden yapılanma planı kapsamında dondurulmuş gıda satışına son verilecek ve soğutulmuş gıda ürünlerinde daralmaya gidilecek.

İlerleyen dönemde Poundland, Darton bölgesindeki dondurulmuş gıda ve dijital dağıtım merkezini, 2026 başında da Bilston'daki ulusal merkezini kapatmayı planlıyor.