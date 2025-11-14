İnşaat üretimi yıllık yüzde 29,9 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 29,9, aylık ise yüzde 4,3 arttı.
Özetle
Kaydet
Ekonomi 2 dk önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayı inşaat üretimi %29,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı %23,3, özel inşaat faaliyetleri %30,1 oranlarında arttı.
- Eylül 2025'te inşaat üretimi yıllık %29,9 oranında arttı.
- Bina inşaatı sektörü yıllık %31,2 oranında arttı.
- Bina dışı yapıların inşaatı sektörü yıllık %23,3 oranında arttı.
- Özel inşaat faaliyetleri sektörü yıllık %30,1 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 29,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 23,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 30,1 arttı.
İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 4,3 ARTTI
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR