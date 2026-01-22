TÜİK'in 2025 konut satış verilerine göre İstanbul'da en fazla konut satışı Esenyurt ilçesinde gerçekleşti. Geçen yıla göre satışların yüzde 9,76 arttığı Esenyurt'ta 34 bin 315 konut satıldı. Sürekli göç alan ve nüfusunun 1 milyonu aştığı tahmin edilen Esenyurt, bu yönüyle Türkiye'de 60'tan fazla ilden daha kalabalık bir ilçe konumunda bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin konut satış verileri, İstanbul'un Esenyurt ilçesinin ülke genelinde en çok konut satışı yapılan ilçeler arasında ilk sırada yer aldığını ortaya koydu. Verilere göre Esenyurt'ta 2025 yılında 34 bin 315 konut satıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 9,76'lık artışa işaret etti.

İSTANBUL'UN YÜKÜNÜ ESENYURT TAŞIDI

Açıklanan verilerde İstanbul, 280 bin 262 konut satışıyla Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Kentte satılan her 8 konuttan birinin Esenyurt'ta gerçekleşmesi, ilçenin konut piyasasındaki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Esenyurt'u, İstanbul genelinde 12 bin 861 satışla Pendik ve 12 bin 854 satışla Başakşehir izledi.

İstanbul Esenyurt konut satışında rekor kırdı: 60 ilden daha kalabalık!

YOĞUN GÖÇ KONUT TALEBİNİ ARTIRIYOR

Sürekli göç alan Esenyurt, artan nüfusuyla birlikte konut talebinin en yoğun olduğu ilçelerden biri konumunda bulunuyor. 2008 yılında ilçe statüsü kazanan Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. İlçe, bu özelliğiyle Türkiye'deki 60'tan fazla ilden daha kalabalık bir yerleşim alanı olarak dikkat çekiyor.

ANKARA VE ANTALYA’DA ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Konut satış verilerine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2025 yılında 24 bin 531 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 13,20'lik artış anlamına geldi. Antalya'nın Kepez ilçesinde ise konut satışları yüzde 14,32 artarak 23 bin 929’a ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Konut satışında tarihî rekor: Geçen yıl 1 milyon 688 bin adede ulaştı

BAZI İLÇELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Öte yandan bazı büyük ilçelerde konut satışlarında düşüş görüldü. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde satışlar yüzde 2,69 azalarak 21 bin 946'ya gerilerken, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ise yüzde 4,18'lik düşüşle 19 bin 669 konut satışı kaydedildi. Veriler, konut piyasasında ilçe bazlı farklı eğilimlerin sürdüğünü gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası