İTO Başkanı Şekib Avdagiç, odanın 144'üncü yılında gücünü 800 bin üyesinden aldığını vurgulayarak, her yıl binlerce firmayı uluslararası fuarlara taşıyan İTO’nun Türkiye’nin ihracat başarısında önemli payı olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun kuruluşunun 144’üncü yıl dönümü vesilesiyle üye işletmeleri tebrik etti.

Odanın gücünü 800 bin üyesinden aldığını vurgulayan Avdagiç “Şevkimizden hiçbir şey kaybetmediysek, ayaklarımız sendelemeden hep sabit kaldıysa, çalışma kararlılığımız her daim arttıysa, bunu üyelerimizden aldığımız güçle başardık” dedi.

Üyelerini yeni pazarlar bulabilecekleri ve ürünlerini tanıtabilecekleri uluslararası fuarlara taşımayı temel görev olarak gördüklerini ifade eden Avdagiç, şunları söyledi:

"Her yıl ortalama 1.250 firmayı 18 ülkede 40’ı aşkın fuara taşıyarak Türk ürünlerini dünyanın her köşesinde rekabete dâhil ettik. Bugün Türkiye ihracat rekorları kırıyorsa, bunda İTO’nun ciddi bir payı vardır."

