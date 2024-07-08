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Kamuda mükerrer yapılanmalara son! Vergi dairesi başkanlıkları kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamuda mükerrer yapılanmalara son! Vergi dairesi başkanlıkları kapatıldı
Hükümet, Tasarruf Tedbirleri, Kararname, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında hükûmet mükerrer yapılanmaların önüne geçmek için vergi dairesi başkanlıklarını kapattı.

HABER MERKEZİ ANKARA Hükûmet tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına yönelik bir dizi idari düzenleme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasına, kamu harcamaları konusunda alınan tedbirlerin izlenmesi ve raporlanması da eklendi.

Tasarruf paketinde yer alan kamuda mükerrer yapılanmaların önüne geçilmesi tedbiri kapsamında da, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatları yeniden düzenlendi. Buna göre, illerdeki vergi dairesi başkanlıkları kapatılıyor. Bu birimler defterdarlıklara bağlanıyor. Defterdar, bulunduğu ilde bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatına sahip olacak.

Taşra teşkilatında muhasebe uzmanı ve muhasebe uzman yardımcıları görevlendirilecek. Bu kadrolarda bulunanlar teftiş denetim, soruşturma ve inceleme yapabilecek. Ayrıca İstanbul’daki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi de kapatıldı.

Bunun görevi Başkanlığa bağlı İstanbul Defterdarlığınca veya görevlendirilen vergi dairesince yürütülecek. Kararname ile gelir müdürlükleri de kapatılıyor. Yeni düzenlemeler 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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