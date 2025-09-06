Karar Resmi Gazete'de! Dev projenin güzergahında yer alan taşınmazlar kamulaştırılacak
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında özelleştirme kararı alındı. Buna göre, projenin güzergahında yer alan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.
KAMULAŞTIRMA NEDİR?
Kamulaştırma, devletleştirme ya da istimlak, devletin kamu yararını gözeterek özel mülkiyete ait taşınmaz malları bedelini ödeyerek mülkiyetine geçirme işlemidir. Kamulaştırmanın temel dayanağı, kamu yararının gözetilmesidir.
