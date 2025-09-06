Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Karar Resmi Gazete'de! Dev projenin güzergahında yer alan taşınmazlar kamulaştırılacak

Karar Resmi Gazete'de! Dev projenin güzergahında yer alan taşınmazlar kamulaştırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karar Resmi Gazete&#039;de! Dev projenin güzergahında yer alan taşınmazlar kamulaştırılacak
Özelleştirme, Kamulaştırma, TCDD, Resmi Gazete, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında özelleştirme kararı alındı. Buna göre, projenin güzergahında yer alan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

KAMULAŞTIRMA NEDİR?

Kamulaştırma, devletleştirme ya da istimlak, devletin kamu yararını gözeterek özel mülkiyete ait taşınmaz malları bedelini ödeyerek mülkiyetine geçirme işlemidir. Kamulaştırmanın temel dayanağı, kamu yararının gözetilmesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trabzonspor'da bir transfer daha! Beşiktaş'tan ayrılan Ernest Muçi’den ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Silah taşıma ve bulundurma ruhsat harçlarına zam! Fiyat 2 katına çıktı - EkonomiSilah ruhsat harçlarına zam!EPDK 15 şirkete lisans verdi - EkonomiEPDK 15 şirkete lisans verdiATM'lerde kriz büyüyor! Kısıtlama sonrası giden eli boş dönüyor - EkonomiATM'lerde 'küçük nakit' kriziBeyannameler için verilen maktu damga vergisi yüzde 50 arttırıldı - EkonomiVergide yüzde 50 artış!Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı! Parasını yatıran servetine servet kattı - Ekonomiİşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracıOns zirvede, dikkatler merkez bankalarında! Çin neden altın biriktiriyor? - EkonomiOns zirvede, dikkatler merkez bankalarında!
Sonraki Haber Yükleniyor...