Komşusunun anahtarını kopyalayıp altınlarını çaldı! Milyonluk araç satın aldı
Samsun'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Komşularının anahtarını gizlice kopyalayan kadın, 1 milyon 700 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Kadının çaldığı altınlarla 1 milyon 300 bin liraya sıfır araç aldığı ortaya çıktı.
Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde ikamet eden Enes B. (33) ve eşi Özge B. (33), ikametlerinde sakladıkları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan toplam değeri 1 milyon 700 bin TL olan ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek 5 Ağustos tarihinde polise şikayette bulundu. Çift, en son 20 Temmuz'da altınları kontrol ettiklerini ve 28 Temmuz'a kadar da 8 gün evde olmadıklarını söyleyerek hırsızın eve bu tarihlerde girmiş olabileceğini beyan ettiler.
HIRSIZ KOMŞULARI ÇIKTI
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayının müştekilerle aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G.(26) isimli kadın tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. N.G.'nin komşusunun ev anahtarını anahtarcıda kopyalattığı, bu yöntemle ikamete girdiği ve altınları çaldığı tespit edildi.
ÇALDIĞI ALTINLARLA SIFIR ARAÇ ALMIŞ
Şüpheli N.G’nin ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının küçük bir kısmı ele geçirilirken, geri kalan altınların bozdurularak 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç satın alındığı ortaya çıktı. Suçunu kabul edip pişman olduğunu söyleyen N.G., Recep Tokur Polis Merkezindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.