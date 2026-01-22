Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk defa konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar değerlendirildi. Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin atılabilecek adımlar da ele alındı.

Finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin ele alındığı Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınarak, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca bankacılık sektörünün genel görünümü ve ilk defa konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların da ele alındığı toplantıda, banka dışı finansal kuruluşların makro-ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

KOMİSYON ÜCRETLERİ KONUŞULDU

Toplantıda kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan ‘finansal istikrarın’ korunması için çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

