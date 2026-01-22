Konut kredileri ve kredi kartları masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk defa konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar değerlendirildi. Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin atılabilecek adımlar da ele alındı.
- Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
- Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmeler değerlendirildi.
- Bankacılık sektörünün genel görünümü ve ilk defa konut alacaklar için konut kredisi sınırlamaları ele alındı.
- Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirildi.
- Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyüme için finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.
Toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınarak, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca bankacılık sektörünün genel görünümü ve ilk defa konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların da ele alındığı toplantıda, banka dışı finansal kuruluşların makro-ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.
KOMİSYON ÜCRETLERİ KONUŞULDU
Toplantıda kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan ‘finansal istikrarın’ korunması için çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.