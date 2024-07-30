Maliye, beyanı ile hayatı arasında tutarsızlık olanların peşinde

Harcamaları ile gelir beyanları paralel olmayan kişi ve kuruluşlar takibe alındı. Bir şirket sahibinin kâr payı dağıtmayarak lüks araç aldığı, bir diğerinin aracını yakınının üzerinde göstererek vergiden kaçtığı belirlendi.

Yüksek harcaması olduğu hâlde gelir beyan ettmeyen mükelleflerin ardından çok lüks araçlara sahip olanların gelir ve vergi beyanları gündemde... Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek tutarda harcaması olduğu hâlde gelir beyan etmeyen mükelleflerin ardından şimdi de gelir beyanı olmadığı hâlde lüks araçlara binen mükelleflerin izini sürüyor. Vergi Denetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz" mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı.

ÖNCE KAYIT DIŞI OLANLAR

Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kâr dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların, 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu görüldü.

Verilen bilgiye göre bu çalışmalarda, kayıt dışı geliriyle lüks araç edinen mükellefler öncelikli hedef kitlesi olacak. İncelemelerde, yaklaşık 3 bin aracın gerçek kişi üzerine kayıtlı olduğu, bu kişilerden 2 bininin 7 bin şirkette ortaklıkları bulunduğu ve bunlar arasında sadece 300 şirketin 2022 ve 2023 yıllarında kâr dağıttığı belirlendi. İncelenen 780 aracın ise mükellef olmayan kişiler üzerine kayıtlı olduğu tespit edilirken, bu kişilerin hiçbir gelir kaynağı da bulunmuyor.

Vergi müfettişleri, söz konusu lüks araçların hangi gelir kaynağıyla elde edildiğini tespit edecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesini sağlayacak. Kanuni bir kaynak tespit edilemeyenlerle ilgili olarak kara para araştırması da yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, başlangıç niteliğindeki bu tür incelemeleri, risk analiz birimlerinin yeni tespitleri çerçevesinde yaygınlaştıracak ve kapsamını genişleterek sürdürecek.

LÜKS ARAÇ SAHİPLERİNİN SADECE 150'Sİ VERGİ MÜKELLEFİ

Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100'ünün kârının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi. İncelemelerde, mükellef olmayan, bir şirkette ortaklığı ve başka gelir beyanı bulunmayanlara öncelik veriliyor. Ardından, şirket ortaklığı olduğu hâlde kâr dağıtımı olmayan veya başka bir gelir beyanı olmayan mükelleflere yönelik çalışma yapılacak. Bu doğrultuda öncelikle 500 araç sahibi, gelirleriyle uyumlu olmayan bu durumun kayıt dışı kazançlarıyla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için vergi incelemesine sevk edildi.

KAR DAĞITMAYIP 27 MİLYON LİRAYA BENTLEY ALDI

VDK, incelemesi kapsamında dikkati çekici örneklerle de karşılaştı. Mesela, şirket sahibi kişilerin 2023 yılında 23 milyon lirayı bulan bedellerle Mercedes aldığı ancak şirketlerinin son iki dönemde sadece birkaç milyon lira dönem kârı olduğu ve kâr dağıtımında bulunmadığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde araç bedellerinin şirketlerin banka hesaplarından gönderildiği ancak kayıtlara yansımadığı belirlendi. Başka bir örnekte de herhangi bir gelir beyanında bulunmayan ve ortaklığı olmayan kişilerin 2023 yılında 27 milyon lira bedelle Bentley taşıt aldığı belirlendi.