Memur maaşı ve emekli zammı için net oran verildi! Enflasyon farkı hesaplandı, maaşlar netleşti! İşte meslek meslek maaş tablosu

26 Aralık 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:55

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarına gelecek olan zamda. 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamları ile maaşlar netleşmiş olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yüzde 50 zam sinyali gelirken, yeni yılda uygulanacak zam kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki memur ve memur emeklilerin maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte meslek meslek maaş tablosu…

5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, maaşlara en az yüzde 50 civarında bir artış gelmesi öngörülüyor. Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak’ta açıklanmasıyla netleşecek.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

“YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILACAK”

Bakanlığının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 bütçe toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırıldı. Son 5 aylık verilere göre TÜFE yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır.” dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NETLEŞTİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ise konuyla ilgili önemli rakamlar paylaştı. Zengin, “Memur ve emeklisinin toplu sözleşmeye göre maaş artışları belirleniyor. 7 Dönem Toplu Sözleşmesinde memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 enflasyon farkı var. 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66 oranında gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil olmak üzere maaş artışlarının yüzde 45 olması netleşti buna bir de aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zengin, hesaplamaya göre, yüzde 50'lik artışla birlikte yaklaşık olarak şu anda 22 bin lira seviyesinde olan en düşük devlet memuru maaşının 33 bin lira seviyesine çıkacağını, en düşük emekli devlet memuru maaşının da 9 bin 876 liradan 14 bin 814 lira seviyelerine çıkacağını söyledi.

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240

• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356

• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240

• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356

• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260