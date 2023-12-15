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    • Haberler > Ekonomi > Memur ve emekliye zam müjdesi! Cevdet Yılmaz rakam verip açıkladı

    Memur ve emekliye zam müjdesi! Cevdet Yılmaz rakam verip açıkladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Memur ve emekliye zam müjdesi! Cevdet Yılmaz rakam verip açıkladı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranını ilk kez açıkladı. "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız" diyen Yılmaz, "Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklisi için farklı bir artış olacak" dedi.

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