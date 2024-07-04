Memurlardan TÜİK önünde eylem: SSK-Bağ-Kur emeklileri daha fazla zam aldı

Kamuda çalışan binlerce memurun alacağı zam oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE rakamlarıyla belli oldu. Zam oranını yeterli bulmayan memurlar TÜİK binasının önünde basın açıklaması yaptı. Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu, "SSK-Bağ-Kur emeklileri daha fazla zam aldı" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 19,31 zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam aldı.

MEMURLARDAN TÜİK ÖNÜNDE PROTESTO

Zam oranlarının belli olmasının ardından memurlar TÜİK önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren sendikaların oluşturduğu Kamu Birliği Konfederasyonu, TÜİK binasının önünde basın açıklaması yaptı. Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu, TÜİK verilerini eleştirdi.

MEMURLAR GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR

TÜİK tarafından, haziran ayı enflasyon oranının 1,64, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24,72 olarak ölçtüğünü hatırlatan Çiftçioğlu, yaklaşık 20 yıldır TÜİK tarafından yayınlanan madde sepeti ve madde sepetinin fiyat listesinin yayınlanmadığına dikkati çekti. Çiftçioğlu memurların geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederek, "Bakın, açın bir bakın istediğiniz yıla 3+1 bir daire 2010'da kaç memur maaşıydı, 2015'te kaç memur maaşıydı, 2020'de kaç memur maaşıydı, bugün kaç memur maaşı olmuş açın kendi gözlerinizle görün” şeklinde konuştu.

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DOMATES SOĞAN ALDIĞINIZ MARKETİ AÇIKLAYIN

Çiftçioğlu, 6 aylık enflasyonun yüzde 24 olduğunu fakat mayıs-hazirana ayları arasındaki market fiyatlarının zam oranlarının daha fazla olduğunu belirterek, “Buradan bir sendikacı olarak değil bir vatandaş olarak sesleniyorum. Mayıs ayında aldığım 1 kilo domatesi 16 lira iken haziran ayında aynı marketten aldığım aynı kalite domates 26 lira. Enflasyonu düşük açıklayarak alacağım zammın vebaline girenlere soruyorum şu domatesi soğanı biberi aldığınız marketi açıklayın da bari bizde oraya gidelim” diye konuştu.

"SSK VE BAĞ-KURLULAR MEMURLARDAN DAHA FAZLA ZAM ALDI"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin memurlara oranla son 1 yılda daha fazla zam aldığını ifade eden Çiftçioğlu, “SSK ve Bağ-Kurluların konfederasyonları yoktur, SSK ve Bağ-Kurluların onları temsil edecek sendikaları yoktur. SSK ve Bağ-Kurluların haklarını savunacak sendikaları dahi yokken bir yılda aldığı zam yüzde 86 olmuştur. Son 1 yılda devlet memurunun aldığı zam toplam yüzde 78'dir. Yetkili konfederasyon adına bu tablo en basit tabiriyle bir skandaldır” açıklamasında bulundu.