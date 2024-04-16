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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası Başkanı Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele

Merkez Bankası Başkanı Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası Başkanı Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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