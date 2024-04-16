Merkez Bankası Başkanı Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.