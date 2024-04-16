Merkez Bankası Başkanı Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.
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Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi