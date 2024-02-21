Merkez Bankası faiz artıracak mı? Yabancı uzmanlar beklentilerini açıkladı

Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Türk ekonomistler TCMB'nin faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakarken, yabancı uzmanlardan da benzer bir tahmin geldi. Societe Generale ve In Touch Capital Markets analistleri, Merkez'in politika faizini sabit bırakmasını beklediklerini söyledi.

Piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yarın saat 14.00'da açıklanacak faiz kararını bekliyor. TCMB Fatih Karahan başkanlığında ilk PPK toplantısını yapacak. Türk ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağına kesin gözüyle bakarken, yabancı ekonomistler de benzer bir yorumda bulundu.

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu yıl faiz indirimlerinden kaçınabileceğini, yatırımcıların da sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceğini söyledi.

"FAİZ KONUSUNDA SÖZLÜ TEYİT BEKLİYORUZ"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti. Drimal, dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı.

"İKİNCİ ÇEYREKTE LİRANIN DOLARA KARŞI ŞANSI DÖNECEK"

Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Drimal, "Sonuç olarak, Türk piyasaları 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir yabancı para akışı çekebilir. Bu da büyük olasılıkla yaz aylarında TL'nin toparlanmasını ve önemli getiri kazanımları elde edebilmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

"YABANCI YATIRIMCI ENFLASYON KONUSUNDA GÜVENCE ARAYABİLİR"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki"Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadelerini hatırlatan Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.