Orta Doğu’da “kırılgan ateşkes” için son saatlere girilirken “temkinli iyimser” bekleyiş devam ediyor. 22 Nisan Çarşamba günü (yarın) toplanacak TCMB Para Politikası Kurulu da bu ortamda faiz kararını açıklayacak. Ocak ayındaki toplantıda 100 baz puanlık indirime giden ve martta “pas” geçen TCMB için, nisan ayı faiz kararı tahminleri de belli oldu. Kritik kararla ilgili olarak hangi kurum, ne öngörüyor? İşte beklentiler…

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİSİ TCMB’nin yarınki kararı öncesinde beklentilerini açıklayan yabancı finans kuruluşları, şu tahminleri yaptı: -Citibank: %37

-Morgan Stanley: %37

-Bank of America: %37

-Standard Chartered: %37

-Deutsche Bank: %37

-Goldman Sachs: %40

-HSBC: %37

-ING Group: %37

-JP Morgan: %40

-Societe Generale: %40

TCMB VE AA FİNANS ANKETİ Bu adada AA Finans tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 37 ekonomistin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngördü. Öte yandan TCMB’nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketinin nisan ayı sonuçlarına göre; ortalama politika faizi beklentisi %37,75 olarak öne çıktı. Tacirler Yatırım ise halihazırda piyasa fonlamasının %40’tan gerçekleştiğini hatırlatarak, 22 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 300 baz puanlık artış olabileceği tahmini paylaştı.

NİSANDA DA "PAS" GEÇEBİLİR Piyasadan gelen tahminlerde TCMB’nin nisanda da ağırlıklı olarak ‘pas’ geçebileceği görüşü öne çıktı.

Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan artış, enflasyonist baskıları artırmıştı. TCMB, ilk tedbir olarak piyasayı faiz koridorunun üst bandı olan %40’tan fonlamaya başlamıştı. Mart ayında rezervlerde yaşanan gerileme, nisanda yeniden yükselişe geçti. Yabancı yatırımcılar da nisanda hem tahvil hem de hisse tarafına alıma döndü.

Piyasalarda “Orta Doğu’da ateşkesin bitmesi” için de son saatlere girilirken “temkinli iyimser” bekleyiş devam ediyor.



