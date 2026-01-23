Merkez Bankası'nın Finansal Hesaplar Raporu'na göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 202 trilyon lira oldu. Yükümlülükleri ise 214 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı. Rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 202 trilyon lira, yükümlülükleri ise 214 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 1,9 puan azalarak yüzde 20,8 oldu.

TOPLAM EKONOMİ NET BORÇ VEREN KONUMUNDA

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 3,2’si ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte GSYH’nin yüzde 0,6’sı oranında net borç veren konumunda bulundu.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 56’lık pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN VARLIKLARI...

Rapora göre, finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 49’luk pay ile hisse senedi ve özkaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü.

Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 94 seviyesinde gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı arttı.

