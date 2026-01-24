Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

Zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikler hakkında Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır. Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltilmiştir. Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14’e yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?

Zorunlu karşılık oranı, bankaların topladıkları mevduatların bir kısmını, merkez bankasında tutmak zorunda oldukları orandır. Uygulamanın temel amacı, bankaların kredi verme kapasitelerini sınırlandırmak veya genişleterek para arzını yönetmektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıkları, makro finansal risklerin azaltılabilmesine yönelik politikalar kapsamında, 2010 yılının son çeyreğinden itibaren aktif bir şekilde kullanıma sokmuştur.

