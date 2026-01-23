EYT’nin sosyal güvenlik sistemindeki yükü artırdığını belirten MHP’li Mustafa Kalaycı’nın tespitleri: Prim maaş dengesi gözetilerek ‘İntibak Yasası’ çıkarılmalı. Az prim ödeyenle çok ödeyen aynı maaşı almamalı. Maaş artışına özel endeks olmalı...

Haber Merkezi / ANKARA - MHP Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye’de tartışma konusu olan emeklilik sistemi ve emekli aylıkları ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Kalaycı, sosyal güvenlik sisteminde emekli aylığı bağlama şartlarının 1950 yılından beri en az 9 defa değiştirildiğini hatırlatarak, “Yapılan değişiklikler aylık bağlama sistemini karmakarışık hâle getirmiş, millî gelirden emeklilere verilen payı düşürmüş, aynı hizmet süresine farklı emekli aylıkları bağlanmasına sebep olmuştur” dedi.

Özellikle SHP-DYP koalisyonu döneminde 1992 yılında yapılan değişiklik ile kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında emekli olma yolunun açıldığını ifade eden Kalaycı, bu düzenlemenin sosyal güvenlik sistemine büyük darbe vurduğunu kaydetti. 2023 yılında çıkarılan EYT ile sosyal güvenlik sisteminin yükünün arttığını ifade eden Kalaycı, “Şüphesiz, 1992 yılında yaş haddi kaldırılmamış olsaydı bugün sosyal sigorta sisteminin mali yapısı güçlü olacak, EYT diye bir durum söz konusu olmayacak, ayrıca emeklilerimize çok daha fazla maaş bağlanacaktı” diye konuştu.

MHP’li Kalaycı, sosyal güvenlik sisteminde etkin tedbirler alınmasını, emeklilik sisteminde yaşanan eşitsizliklerin giderilmesini ve prim maaş dengesi gözetilerek İntibak Yasası’nın çıkarılmasını istedi. Kalaycı ayrıca, ödediği primi daha az olan sigortalılar daha fazla olan sigortalılara aynı tutarda emekli aylığı ödenmesinin sosyal sigorta sisteminin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı. Kalaycı “Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, emekli aylıklarında yapılan artışların genel enflasyon endeksi yerine bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması görüşündeyiz” değerlendirmesini yaptı.

