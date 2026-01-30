Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından biri olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı. Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri töreninde, İhlas Medya Grubu iki ödüle layık görüldü.

Fuar ile eş zamanlı düzenlenen ve yaptığı haberlerle mobilya sektörüne ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazetecilerin ödüllendirildiği ‘Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri’ töreni de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuara ilk günden yoğun bir ilgi olduğunu belirterek “Geçen sene 60 bin tane yaka kartı bastırmıştık girişte ve üçüncü gün ancak bitmişti. Bu yıl ilk gün saat 16.00’da yaka kartlarımız bitti. 60 binden fazla giriş var. Yani rekor katılımcımız ve ziyaretçimiz var. Bunların 40 bin tanesinin yerli, 20 bin tanesinin yabancı olarak tahmin ediyoruz” dedi. Sektörün geçen yıl 4,7 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Güleç, şöyle konuştu: Serbest bölgeleri de hesaba kattığımızda 5 milyar 150 milyon dolar ihracatımız var. 20 yılda birikimli olarak 45 milyar dolar Türkiye ekonomisine döviz kazandırdık.

İHLAS MEDYA'YA İKİ ÖDÜL

Törende, İhlas Medya Grubu iki ödüle layık görüldü. Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni-TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak ve Türkiye Gazetesi Ekonomi Muhabiri Önder Çelik, sürdürülebilirlik alanında hazırladıkları haberlerle sektöre sundukları katkılardan dolayı ödüllendirildi.

