Moody's 17 Türk bankasının kredi notunu 'pozitif'e çevirdi

17 Ocak 2024 20:20 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 20:29

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten 17 Türk bankası için kritik karar geldi. Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için de not değerlendirmesinde bulundu.

17 BANKA 'POZİTİF'E DÖNDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildiği belirtildi.

Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirmişti.

Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtilmişti.

2022'DE 'DURAĞAN'A ÇEVİRMİŞTİ

Moody's, 12 Ağustos 2022'de Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitmiş ve ülkenin kredi notunu 'B3' olarak güncellemiş, not görünümünü de 'durağan'a çevirmişti.

Daha sonra, derecelendirme kuruluşunun takviminde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme bulunulması için 16 Haziran ve 15 Aralık 2023 tarihleri yer almış ancak bu günlerde bir güncelleme yapılmamıştı.