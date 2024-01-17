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    Moody's 17 Türk bankasının kredi notunu 'pozitif'e çevirdi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankası için kararını verdi ve bankaların kredi notu görünümlerini 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi.

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    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten 17 Türk bankası için kritik karar geldi. Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için de not değerlendirmesinde bulundu.

    17 BANKA 'POZİTİF'E DÖNDÜ

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün 'durağan'dan 'pozitif'e çevrildiği belirtildi.

    Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirmişti.

    Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtilmişti.

    2022'DE 'DURAĞAN'A ÇEVİRMİŞTİ

    Moody's, 12 Ağustos 2022'de Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitmiş ve ülkenin kredi notunu 'B3' olarak güncellemiş, not görünümünü de 'durağan'a çevirmişti.

    Daha sonra, derecelendirme kuruluşunun takviminde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme bulunulması için 16 Haziran ve 15 Aralık 2023 tarihleri yer almış ancak bu günlerde bir güncelleme yapılmamıştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MoodysBanka
    Haberler > Ekonomi > Moody's 17 Türk bankasının kredi notunu 'pozitif'e çevirdi
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