Moody's'ten Türkiye için yeni tarih! Kredi notu bir değil birkaç basamak birden yükselebilir

17 Aralık 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 10:28

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi rekor, CDS'in 300 puanın altına inmesiyle ekonomide esen pozitif hava ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda önemli değişiklik yapmaıs bekleniyordu. Moody's, piyasaların merakla beklediği kararını açıklamış, ancak Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmamıştı. Moody's'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ilişkin yeni karar alabileceği öğrenildi. Üstelik görümünün yanı sıra kredi notunun birkaç basamak birden yükseltilebileceği belirtiliyor.

EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR SONUÇ GETİRDİ

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak Türk Lirası varlıklara ilgiyi artırdı. Atılan adımlar uluslararası anlamda da karşılık bulmaya başladı

Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 40'a taşırken, atılan sadeleşme adımlarıyla toplam rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de dün Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi. 8 Aralık haftasında haftalık toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU BİR DEĞİL BİR KAÇ BASAMAK BİRDEN YÜKSELECEK

Moody's, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin kredi notunu Aralık sonu veya Ocak 2024'te yayınlayabileceği belirtiliyor. Moody's'in ekonomide yaşanan iyileşmenin rüzgarıyla Türkiye'nin kredi notunu yükseltebileceği belirtiliyor.

Moody’s, Türkiye’yi Moldova, Saint Vincent ve Grenadinler, Bosna Hersek, Kenya, Moğolistan, Nikaragua ile aynı kategoride değerlendiriyor. mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan kredi risk primi CDS'in 286 baz puana kadar inmesinin ardından Moody’s'in Türkiye'nin kredi notunun 1 basamak değil birkaç basamak yükselebileceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.