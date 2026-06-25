MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, sıkı para politikasının amacına ulaştığını ve artık yeni bir aşamaya geçilmesi gerektiğini belirterek, “Devletin sanayide stratejik koordinasyonu şart. Ucuz para döneminde çok büyük bir atıl kapasite oluştu, bu yapı mutlaka değişmeli. Özellikle gıda ve sağlık alanlarında, Savunma Sanayi Başkanlığı benzeri bir koordinasyon yapısı kurulmalı” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, medya mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Türkiye’deki sanayi yatırımları ve ekonomik dönüşüm üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir, sanayi yatırımlarında ciddi bir kapasite israfı olduğunu, bunu yönetmek için devlet koordinasyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Savunmada ülke olarak çok önemli bir başarıya imza attık. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Savunma Sanayi Başkanlığımız var. Aynı modeli sanayinin diğer stratejik alanlarında da uygulamalıyız. Örneğin sağlıkta benzer bir yapı kurulabilir. İlaç pazarında ithalat ve yerli üretim dengesi kağıt üzerinde yarı yarıya görünse de hammadde bazında yüzde 92 oranında dışa bağımlıyız. Bu durum yerli üretimin niteliğini zayıflatıyor. Sağlık asla savunmadan ayrı düşünülmemeli. Bu alanda ilaçta 20 milyar dolar, medikal ürünlerde ise 40 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Gıda sektörü de aynı şekilde stratejik bir yaklaşımla ele alınmalı.”

MÜSİAD Başkanı: Kaynaklar atıl kapasiteye akmamalı! Sıkılaştırma bitsin sıkı takip başlasın

ULUSAL SANAYİ İÇİN BAŞKANLIK KURULMALI

Türkiye’deki teşvik yapısının kökten değişmesi gerektiğini ifade eden Burhan Özdemir, plansız yatırımların kaynak hebasına yol açtığını belirterek, “Öncelikle ülkede eksiksiz bir sanayi envanteri çıkarılmalı. Örneğin Türkiye’de kaç CNC tezgâhı, kaç üretim tesisi var, bilinmeli. Ülke olarak yıllık 1 milyon ton pirinç tüketiyoruz, 1,1 milyon ton üretiyoruz. Buna karşın ülkede 5 milyon ton kapasiteli pirinç işleme tesisi kurulmuşsa, burada ciddi bir planlama hatası var demektir. Biz MÜSİAD olarak bu alanda kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz, yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yatırımları devlet yönlendirmezse, yüksek faiz ortamından çıktığımızda bu atıl yatırımlar bizi yeniden zora sokar. İhtiyaç ve etki analizi yapılmadan açılan her tesis, kaynakların boşa harcanmasıdır. Merkeze sanayi politikalarını koyarak sıkı para politikasından çıkılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

‘OLABİLDİĞİNCE SERBEST PİYASA MODELİ BİTMELİ’

Dünya Bankası’nın bile son yayımladığı “21. Yüzyılın Sanayi Politikaları” raporunda strateji revizyonuna gittiğini hatırlatan Özdemir, “Yıllardır savunulan ‘devletin müdahale etmediği serbest piyasa’ tezlerinden vazgeçildi. Artık devletin stratejik koordinasyonunun şart olduğu açıkça yazılıyor. Dünya buraya evrilirken, bizim plansız harcayacak tek bir kuruşumuz, boşa dönecek tek bir sanayi tezgâhımız olamaz” dedi.

MÜSİAD Başkanı: Kaynaklar atıl kapasiteye akmamalı! Sıkılaştırma bitsin sıkı takip başlasın

10 BİN GENÇ İÇİN İSTİHDAM KÖPRÜSÜ

Eğitim ve istihdam politikalarına da değinen Özdemir, geçmişte 12 yıllık kesintisiz eğitime karşı çıktıklarında eleştirildiklerini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Liseden mezun olan gençlerin yüzde 85’i üniversiteye yöneliyor. Ancak mezunların sadece yüzde 60’ı iş bulabiliyor ve bunların da yalnızca yüzde 34’ü okuduğu meslek dalında çalışabiliyor. Matematik mezunu bir gencimiz güvenlik görevlisi ya da market kasaplığında çalışmak zorunda kalıyor. Herkes istediği eğitimi alsın ancak meslek edinimi hayati önemde. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Mesleki ve teknik eğitim mezunu 10 bin gencimiz için istihdam köprüsü oluşturuyoruz. İlk yıl 5 bin, ikinci yıl 5 bin meslek lisesi mezununu üyelerimiz aracılığıyla işe yerleştireceğiz. Adayları tamamen millî eğitim il müdürlükleri seçecek.”

MÜSİAD EXPO’DA 644 ALIM HEYETİ

23-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO hakkında da bilgi veren Özdemir, organizasyona 644 alım heyetinin ve 100’e yakın ülke temsilcisinin katılacağını, etkinlik kapsamında binlerce ticari görüşme yapılacağını ifade etti.

EKONOMİ YÖNETİMİ HER ŞEYİ ÇÖZEMEZ

Uygulanan sıkı para politikasının, bölgesel şoklara rağmen başarıyla yürütüldüğünü ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, “Buradaki yanılgı, ekonomi yönetiminden ekonominin tüm yapısal sorunlarını tek başına düzeltmesini bekliyor olmamız. Kastımız körü körüne eleştirmek ya da övmek değil; reel sektör temsilcileri olarak yapısal problemi doğru teşhis etmek. Sıkı para politikası işlevini yerine getirdi, amacına ulaştı. Şimdi yeni bir kulvara geçmeliyiz. Ancak haklı bir gerekçe oluşmadan da faiz indirimine gidilmemeli” ifadesini kullandı.



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