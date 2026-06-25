YEŞİM ERASLAN
Ambargolardan stratejik ortaklığa
Bir dönem savunma sanayiinde ambargo uygulayan Kanada ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki günlük Kanada ziyareti kapsamında ikili ilişkiler, ticaret hacminin artırılması ve enerji alanındaki iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.
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Gündem az önce
Türkiye ve Kanada arasındaki ilişkiler, savunma sanayii ambargosu geçmişine rağmen stratejik ortaklık seviyesine ilerliyor.
- Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya iki gün sürecek resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
- Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya gelecek.
- Fidan, Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret edecek.
- Ziyaret kapsamında iş insanları, Türk toplumu ve iş çevreleriyle buluşmalar gerçekleşecek.
- İki ülke arasındaki 2.7 milyar dolarlık ortak ticaret hacminin yükseltilmesi için adımlar görüşülecek.
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Bir dönem Türkiye’ye savunma sanayii ambargosu uygulayan Kanada ile ilişkiler ‘stratejik ortaklık seviyesine’ doğru ilerlemeye devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün başlayacak ve iki gün sürecek resmi ziyaretiyle ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınması bekleniyor.
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Dışişleri Bakanı Anita Anand ile biraraya gelecek olan Bakan Fidan, Darlington Nükleer Tesisi’ni de ziyaret edecek.
Fidan ayrıca iş insanlarının yanı sıra Türk toplumu ve iş çevreleriyle buluşacak. Ziyaret ile iki ülke arasında 2.7 milyar dolar olan ortak ticaret hacminin yükseltilmesi için atılacak adımlar da ele alınacak.
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