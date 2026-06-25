Bir dönem savunma sanayiinde ambargo uygulayan Kanada ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki günlük Kanada ziyareti kapsamında ikili ilişkiler, ticaret hacminin artırılması ve enerji alanındaki iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.

Bir dönem Türkiye’ye savunma sanayii ambargosu uygulayan Kanada ile ilişkiler ‘stratejik ortaklık seviyesine’ doğru ilerlemeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün başlayacak ve iki gün sürecek resmi ziyaretiyle ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınması bekleniyor.

Ambargolardan stratejik ortaklığa

Dışişleri Bakanı Anita Anand ile biraraya gelecek olan Bakan Fidan, Darlington Nükleer Tesisi’ni de ziyaret edecek.

Ambargolardan stratejik ortaklığa

Fidan ayrıca iş insanlarının yanı sıra Türk toplumu ve iş çevreleriyle buluşacak. Ziyaret ile iki ülke arasında 2.7 milyar dolar olan ortak ticaret hacminin yükseltilmesi için atılacak adımlar da ele alınacak.



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