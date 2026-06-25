Garanti BBVA ve THY, 25 yıllık iş birliklerine özel bir kredi kartı çıkardı. THY filosunda aktif görev yapan Airbus A321neo uçağının gerçek bir parçasından üretilen kart, Türkiye’de uçak parçasından yapılmış ilk kredi kartı olma özelliği taşıyor. Karttan iki şirketin kuruluş yılları toplamıyla bulunan rakam olan 3879 adet basılacak...

Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları (THY), 25 yıldır devam eden iş birliğine özel üretilen ‘Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition’ kredi kartını tanıttı. Kart, THY filosunda aktif olarak görev yapan Airbus A321neo (TC-LTL) uçağından alınan gerçek bir parçadan üretildi.

Airbus A321neo (TC-LTL), bugüne kadar 11 bin 142 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi ve 3.685 kez kalkış-iniş yaptı. Garanti BBVA’nın kuruluş yılı olan 1946 ile THY’nin kuruluş yılı olan 1933’ün toplamından ilham alınarak yalnızca 3.879 adet üretilen Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition özel tasarımıyla müşterilere sunulacak.

Garanti BBVA ve THY! 25 yıllık iş birliğine uçak parçasından özel kredi kartı

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “25 yıl önce başlayan Miles&Smiles hikâyesi, seyahat ve ödeme deneyimini bir araya getiren yenilikçi bir fikirle başladı. Garanti BBVA Miles&Smiles ailesi bugün 675 bin müşteriye ulaştı. Kart portföyümüz 1,3 milyon adedin üzerine çıktı ve son beş yılda yaklaşık yüzde 80 büyüdü. Sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 475 milyar TL işlem hacmine ulaştık. Bugüne kadar müşterilerimize 178 milyarın üzerinde Mil kazandırdık” dedi.

MILES&SMILES’IN 25 MİLYON ÜYESi VAR

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise Miles&Smiles programının 25 milyon üyesi olduğunu belirterek, 33’ten fazla bankayla iş birlikleri olduğunu kaydetti. Yakın zamanda programda köklü değişiklikleri yapacaklarını anlatan Olmuştur, şunları söyledi: Garanti BBVA ile 25 yıldır sürdürdüğümüz iş birliği, milyonlarca misafirimizin seyahat deneyimine değer katan güçlü bir ekosisteme dönüştü. Miles&Smiles Garanti BBVA Diamond Limited Edition kredi kartı, bu köklü ortaklığın yenilikçi yaklaşımını yansıtan anlamlı bir çalışma olmasının yanı sıra, filomuzun bir parçasını yeni hikâyelerin parçası hâline getiriyor.

Garanti BBVA ve THY! 25 yıllık iş birliğine uçak parçasından özel kredi kartı

AKTEN’DEN FAİZ YORUMU: TEMMUZDA GEVŞEME OLUR

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, önümüzdeki dönemde savaşın bitmesi ve enflasyonun aşağı gelmesiyle beraber faizde gevşeme görüleceğini söyledi. Akten, “Özellikle tarım sezonunun iyi başlamasıyla gıda fiyatlarının aşağı geleceğini öngörüyoruz. TCMB’den temmuzda ufak da olsa bir gevşeme, eylülde ekstra bir gevşeme olacağını düşünüyoruz” dedi. Bundan 4-5 sene önce kartlar Türkiye’de yüzde 40 civarında kullanılırken bugün yüzde 70’lere geldiğini anlatan Akten, “Harcamalar artıyor, Türkiye daha fazla dijitalleşiyor. Her jenerasyon daha çok kart kullanıyor, daha az nakit taşıyor” diye konuştu.

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