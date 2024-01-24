Ne borsa ne dolar ne de altın! Uzman isim yatırım için bakın neyi önerdi

24 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:25

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevapladı. Türkiye'de orta gelirli olabilmek için hanehalkının 100 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu belirten Alkin, İstanbul gibi büyükşehirlerde 150 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti. Bu parayla bir ev, hatta bir otomobil satın almanın bile imkansız olduğunu söyleyen Alkin, vatandaşın 2024'te yatırım yapabileceği tek şeyi açıkladı.

Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Hidayet Erdem'in "2024 yılında yatırımcılar ne yapmalı? Parası olan ancak borsa, altın, dolar bilmeyen insanlar paralarını neye yatırmalı?" sorusuna cevap veren Alkin, şunları kaydetti:

"AYLIK 150 BİN TL İLE EV YA DA OTOMOBİL SATIN ALAMAZSINIZ"

"Şimdi şöyle herkesin bildiği bir gerçek oluştu. Türkiye'de orta gelirli olabilmek için hanehalkının 100 bin TL'ye ihtiyacı vardır, İstanbul gibi bir yerde bu 150 bin TL'ye falan çıkıyor. Sizin bu parayla aslında başınızı sokacağınız bir evi, hatta bir otomobil satın almanız bile imkanlar dahilinde değil. Niye? İşte kiralar var, çocukların okul taksitleri var vesaire.

"DOLAR, ALTIN HAYALPERESTLİK OLUR"

Dört kişilik bir aileden bahsediyorum. Bu dört kişilik aileyi doyurabilmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla yapabilecekleri en güzel şey, entelektüel kapasitelerini artıracak işlere girişmek, sağlıklarını korumak ve doğru beslenmeye çalışmak olur. Bunun haricinde, "İki üç kuruş para kalmış kenara altına mı dolara mı yatırmalıyız" derseniz, bu hayalperestlik olur çünkü böyle bir tasarrufu başarabilen çok kimse yok.

"ÇİFTLİK ARAZİLERİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Ama şöyle diyeyim mesela, Türkiye'nin her yerinde hâlâ belli bir seviyede, el değmemiş, önünden stabilize yol geçen, imarlı çiftlik arazileri var. Yanlış anlamayın, tarım arazisi demiyorum asla ben öyle bir şey önermem, tarım arazisi tarım arazisi olarak kalsın.

Ancak üzerine bir şey yapılamayacak, imar alınmış, unutulmuş çiftlik arazileri var. Bunları takip etmekte fayda var çünkü ceplerindeki parayla zaten konut almaları zaten imkansız. O yüzden belki kendi memleketlerinde gidip, ileride emeklilik zamanlarında tarımla uğraşacakları şimdiden küçük küçük yatırımlara girişmeleri mantıklı olur.

Ayrıca, toplu halde birbiriyle anlaşabilen insanların bir araya gelip bir kooparatif kurarak, bunun üzerine emeklilik zamanlarında kendilerini iyi hissettirecek tek katlı ev vb. inşaat yapabilecekleri bazı arazilere şimdiden yatırım yapabilirler.

"BUNU 30-35 YAŞ ARASINDAKİLERE SÖYLÜYORUM"

Bunu 50 yaşındakilere falan tavsiye etmiyorum. 30-35 yaş ortasında, hayata yeni atılmış, unvan sahibi olmaya başlamış, karı-koca olmuş güçlerini birleştirmiş ailelerden bahsediyorum. Aksi takdirde, bu işlerin altından kalkmak çok da kolay değil onu da söyleyeyim."