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Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular! Bu yönteme yönelenler gittikçe artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Otomobil almak cep yakınca çözümü böyle buldular! Bu yönteme yönelenler gittikçe artıyor
Otomobil Piyasası, Kredi Faizleri, Araç Kiralama, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fahiş otomobil fiyatları hem sıfırda hem de ikinci elde cep yakıyor. Otomobil alamayan vatandaş ise çözümü farklı bir yerde buldu: Araç kiralamak...

Otomobil piyasasını hareketlendirmek için markalar art arda kampanyalar yapsa da vatandaş ne sıfır otomobile ne de ikinci ele yaklaşamıyor. Bu duruma kredi faizlerinin etkisinin olduğu da belirtiliyor. 

Otomobil piyasasındaki durgunluk dikkat çekerken, araç satın almak isteyenlerin de kafası karışmış durumda. Bu durumda da vatandaşların yöneldiği başka bir seçenek karşımıza çıkıyor. O da araç kiralamak. 

MASRAFI ÇOK FAZLA

Pek çok kişi piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 2021 model ikinci el otomobili satın almak yerine aylık 27 bin TL'ye aynı taşıtı kiralıyor. İhtiyacını giderdikten sonra aracı teslim ediyor.  Böylelikle hem bakım ücretlerinden hem oluşacak masraflardan kaçınmış oluyor. 

Ortalama bir otomobilin yıllık masrafı kısaca şunlar: Yakıt, periyodik bakım, yıkatma ve diğer kozmetik bakımlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi
muayene (ticari ise yılda bir), park ücreti, Zorunlu Trafik Sigortası, kasko, köprü ve otoyol kullanımı, kullanım kaynaklı masraflar...

FİYATLAR MODELDEN MODELE DEĞİŞİYOR

Satın almak yerine kiralamayı tercih edenler; 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık kiralama yaparken modelden modele de fiyatlar değişiyor.

Show Haber'e konuşan araç kiralama işletmecisi Abbas Aslan, "Normal zamanlarda ayda 20-25 kişi araç kiralama talebinde bulunuyor ama bu tatillerde 50-70'e çıkıyor" dedi.
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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