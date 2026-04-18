Ekonomiye dair düzenlemeleri de içeren kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, vergi uygulamalarından sosyal güvenliğe, deprem bölgesine yönelik teşviklerden askerlik sistemine kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor.

Kanuna göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, engelleri sebebiyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler de özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnasından yararlanabilecek. Bu kapsamda, söz konusu kişiler belirlenen taşıtları 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Düzenlemede, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında inşa edilen konut ve iş yerlerine yönelik borçlandırma şartlarında da önemli bir kolaylık sağlandı. Buna göre, hak sahiplerinin borçlarını 31 Aralık’a kadar peşin ödemeleri hâlinde, bir konut için yüzde 74, bir iş yeri için ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

ÖTV istisnası genişledi borçlara indirim geldi! Ekonomide torba yasa yürürlükte

BEDELLİ ÜCRETİ ARTTI

Bedelli askerlik ücretinde de artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle, bedelli askerlik bedeli yüzde 25 artırılırken, ödeme tutarı memur aylık katsayısına bağlı olarak yeniden hesaplanacak.

Vergi alanında yapılan değişiklikle, şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri artık kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Ayrıca, vakıf üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışına çıkarılırken, bu kuruluşlara tanınan katma değer vergisi (KDV) istisnası da kaldırıldı.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren üreticilere yönelik vergi avantajı da düzenlemede yer aldı.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işsizlik sigortası primindeki devlet payını yarıya kadar artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Kanun kapsamında BOTAŞ’la ilgili bir düzenleme de yapıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle bazı ödemeler prime esas kazanç kapsamı dışında bırakıldı. Yemek bedelinin günlük 300 liraya kadar olan kısmı, belirli sınırlar dâhilindeki özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları ile çeşitli sosyal yardımlar bu kapsamda değerlendirildi.



